Война будет затяжной, – военный эксперт сказал, когда наступление россиян может остановиться

Войска оккупантов сейчас перегруппировываются для дальнейшего наступления, ведь у них не сформировано достаточно мощности, чтобы продвигаться на 10-15 километров. Следует отметить, что оккупанты Северодонецк и Лисичанск не могли взять два месяца, а действия ВСУ при обороне этих городов сильно повлияли на их "боевую мощь".

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что оборона Луганщины действительно уникальное историческое событие, заключается оно в том, что украинцы смогли остановить эту орду и по состоянию на данный момент, сдерживают ее от дальнейшего наступления.

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"Сейчас мы можем наблюдать состояние определенного "стратегического равновесия" – оккупанты не имеют сил и средств на новые захваты, а мы еще не собрали всю огневую мощь, чтобы выбивать их из нашей земли", – объясняет ситуацию на фронте военный эксперт.

Однако не стоит очаровываться и впадать в иллюзию, что через несколько недель или месяцев все закончится, говорит Черник.

Я не сторонник быстрой концепции победы, наоборот, я считаю, что эта война будет затяжной. А на самом деле, по какой точке будут идти самые тяжелые бои, уже не так важно,

– добавляет специалист.

"Противнику важно продвигаться вглубь украинской территории и он будет делать для этого все возможное. Придет ли время, чтобы выбить российских оккупантов – придет. Но это произойдет в условиях, когда установок HIMARS будет не десяток, а хотя бы сотня", – говорит Петр Черник.

На мой взгляд, перелом не произойдет так быстро. При лучших условиях это будет в конце августа, убежден эксперт.

Уход украинских защитников из Лисичанска – важные детали

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Лисичанске враги планировали котел, а ВСУ этого не допустили.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне потеряли в Лисичанске и Северодонецке 7 тысяч солдат.

При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские защитники вышли из города без потерь.

Оставаться в Лисичанске было бессмысленно, ведь враг просто уничтожал населенный пункт на расстоянии.

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