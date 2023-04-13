Враг понимает и готовится: какие угрозы несет возможная отсрочка контрнаступления
Украина готовится к вероятному контрнаступлению на фронте, о котором говорится уже долгое время. Впрочем, и враг, понимая будущие события, не сидит сложа руки.
Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил 4 составляющие, необходимые для успешных контрнаступательных действий Украины.
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Оружие, резервы, погода
Одной из первых составляющих Александр Мусиенко отметил наличие большого количества оружия и возможностей поражения в трех порядках. В частности, речь идет о дальности от 150 до 200 километров и возможности поражать тылы средней линии.
"Вот такое оружие нам очень нужно в большом количестве. Судя по поражениям, я могу сделать вывод, что такого количества у нас пока нет", – отметил эксперт.
Александр Мусиенко о подготовке к контрнаступлению: смотреть видео
Кроме оружия, необходимы и человеческие резервы – это вторая составляющая, которую отметил спикер. Надо, чтобы все военные вернулись из учений из-за границы, где они находятся. И третий фактор – погодные условия, которые пока играют не в нашу пользу.
Истощение врага
Последнее, на чем акцентировал внимание Александр Мусиенко, это истощение врага до того момента, пока он не сможет вести наступательные действия. Собственно, это и происходит.
Эти вещи должны совпасть. Когда оно все сойдёт к одному целому, тогда и будет происходить наше контрнаступление. Возможно, на сегодняшний день каких-то элементов не хватает. Да, это погода и оружие. Владимир Зеленский недавно говорил, что мы еще ждем обещанной партнерами техники,
– сказал он.
Вероятные риски
Враг тоже понимает грядущие события и в свою очередь готовится к украинскому контрнаступлению, отметил эксперт. Он подчеркнул, что его действия могут усложнить работу украинских военных и это риск, который следует учитывать.
"Враг по некоторым направлениям создает обороне рубежи. Это подтверждает, что нужно больше средств поражения, оружия, чтобы сносить эти укрепления и давать дорогу нашим военным", – объяснил Мусиенко.
Украинское контрнаступление: последнее
- На контрнаступление не могли повлиять "слитые" в сеть секретные документы Пентагона. Глава ведомства Ллойд Остин заявил, что это не повлияет на его начало уже весной.
- Денис Шмигаль предположил, что контрнаступление может начаться летом. Украинское правительство просит у партнеров больше военного потенциала: танков, боеприпасов, самолетов.
- Дату контрнаступления сообщать не будут, а уже заявят по факту. Это крайне важная операция, к которой готовятся украинские военные.