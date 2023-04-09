Оккупанты готовятся бежать из Херсонщины и Запорожья: полковник ВСУ объяснил, какой план у врага

Россияне готовятся к "эвакуации" из Запорожской и Херсонской областей. Сейчас они начинают опрашивать местное население для того, чтобы подготовиться.

Об этом 24 Каналу заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, это только пока что подготовка.

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"Нужно собрать сначала списки желающих для того, чтобы потом понимать, сколько автобусов нужно подогнать, сколько ходок эти автобусы сделают куда, где разместить. Времени занимает около недели или максимум две", – заявил он.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что у мэров временно оккупированных городов есть информация о том, что россияне начали собирать списки на выезд тех, кто имеет российские паспорта и готов выехать из Херсонской и Запорожской областей.

"Это значит, через неделю-две будет сам процесс выезда. Я думаю, они к Пасхе или, возможно, сразу после начнут вывозить коллаборантов и людей с российским паспортом", – рассказал военный эксперт.

Как оккупанты готовятся отходить с временно оккупированных территорий: смотрите видео

У россиян есть планы

Роман Свитан уверен, что в оккупантов есть определенные линии дальнейшего развития ситуации.

Они уходят или мы их выбиваем из Херсонской и Запорожской областей. После того они "запечатываются" в Крыму и на Донбассе, переходят в глухую оборону,

– сказал лётчик-инструктор.

Он уверен, что Херсонскую и Запорожскую области невозможно оборонять. Мол, это очень тяжело с военной стороны, а учитывая силы и средства россиян, это просто нереально.

"А вот Крым они могут пытаться удержать и оставить там больше людей", – рассказал Свитан.

По его мнению, для оккупантов важно вывезти гражданское население именно в Крым и увеличить количество людей.

"Чтобы любое движение ВСУ туда было чревато большими потерями в личном составе и военных, и гражданских людей. А это может остановить или принятие решений, или, возможно, мир присоединится. У них такие мнения есть", – подчеркнул военный эксперт.

Он считает, что оккупанты хотят использовать гражданских.

То есть как-то прикрыться там "гражданским щитом" от захода украинских войск в Крым. У них эта идея есть. Решение так называемым дипломатическим путем вопроса Крыма и Донбасса,

– рассказал Свитан.

Бессмысленная оборона врага в Запорожской области

Военный эксперт убежден, что информация о том, что россияне выкопали на временно оккупированной территории окоп более 70 километров, больше похожа на определенную информационную операцию напоказ. А может быть, даже для списания средств.

"Такого рода так называемый окоп хорошо подготовленная бригада проходит через несколько минут. Там до сих пор коррупция никуда не делась. Россияне так же коррумпированы в этой части Украины, как и в центре России", – сказал он.

По его мнению, смысла от такого окопа совершенно нет. Мол, если будет задача, то его можно пройти довольно успешно.

"Там, где они их начинают рыть и отрывать, свидетельствует о том, где они будут пытаться, если будет такая задача, удерживать наши войска. Или хотя бы на время придержать", – отметил Свитан.

Готовятся отходить

Полковник ВСУ в запасе заметил, что россияне максимально пытаются прикрыть линии отступа.

"Трассы из того же Бердянска в сторону Ростова на Мариуполь. Трассу из Мелитополя на Крым или из Мелитополя на Бердянск. Вот прикрытие самих трасс", – заявил лётчик-инструктор.

А эти пути оккупанты могут использовать вдоль линии фронта – отводить войска или технику. И для этого, вероятно, тогда и строят такие сооружения.

"Все инженерно-технические сооружения, которые сейчас восстанавливаются или откапываются россиянами, должны в режиме "шахматного порядка" прикрывать отход. Похоже на то, что они отрывали на правом берегу", – заявил Свитан.

Так оккупанты поступают и на Херсонском, Запорожском направлениях.

Они готовятся отходить, прикрывать линии отхода. Вот одна из 70-километровых траншей – они пытаются как-то нарисовать линию укреплений для прикрытия как раз направления отхода,

– подытожил Роман Свитан.

Как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ