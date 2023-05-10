Белгород "ждет" контрнаступления ВСУ: украинцы потролили россиян медалями от "ГУР"

Оккупанты продолжают бояться, что ВСУ пойдут на Белгородщину и другие западные регионы их государства. В то же время пользователи сети решили потролить граждан России, опубликовав фотографии с медалями за якобы "воссоединение Слобожанских земель".

Во вторник, 9 мая, когда россияне праздновали так называемый "День Победы", наши земляки верили немного пошутить над оккупантами, испугав их тем, что якобы украинские власти уже имеют отличия за "освобождение Белгорода".

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На медалях красуется надпись "За воссоединение Слобожанских земель" и "Белгород", а также есть эмблема Главного управления разведки Украины.

Кроме того, в "документах", прикрепленных к "наградам", говорится, что ГУР заказало срочный тираж таких отличий до 11 мая. Также там упомянуто о Курске и Воронеже.

Как украинцы троллили россиян медалями / фото из группы "Украинские государственные награды и другие знаки отличия"

Обратите внимание! В комментариях к сообщению можно увидеть немало положительных комментариев украинцев и баталии между ними о том, как правильно писать: "Белгород" или "Белгород".

Другие участники обсуждения отвечают дискутантам: "Главное – цель и процесс!"

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