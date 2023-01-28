Войной в окопах победы не добьемся, – бригадный генерал Тарнавский о необходимости наступления

Чтобы добиться успеха на фронте, нужно постоянно проводить наступление на отдельных участках. В частности это позволяет украинским защитникам исследовать сильные и слабые стороны россиян.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он подчеркнул, что лучшая оборона – это ведение наступательных действий.

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Войной в окопах победы не одержать

Тарнавский отметил, что оборона должна быть активной.

Чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим,

– заявил бригадный генерал.

По его словам, такие наступательные действия позволяют защитникам изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.

"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации. Ведь война – это хитрость умноженная на обучение личного состава", – объяснил Тарнавский.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" подытожил, что командиры вверенных ему соединений, частей и подразделений это понимают и реализуют на своих направлениях.

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