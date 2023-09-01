Мы воюем не для партнеров, - Буданов о "медленном" контрнаступлении

Время от времени в украинское информационное пространство попадают заявления западных политиков о медленном продвижении ВСУ на фронте. В то же время Буданов призвал не беспокоиться об этом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что вопрос продвижения скорости продвижения на фронте – это вопрос Генштаба. В то же время он подчеркнул, что те, кто говорит о "медленном контрнаступлении", не знают о первоочередных задачах операции.

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Война никому не нравится

По словам Буданова, следует понимать, что эта война не нравится не только нашим партнерам, но и самим украинцам. Также он убежден, что большинству россиян, а особенно тем, кто живет в приграничных областях, он тоже не нравится.

Почему кому-то должна нравиться или не нравиться наша война?

– задал он риторический вопрос.

На все опасения, что из-за "медленного контрнаступления" Украина останется без оружия от союзников, он сказал, что для этого нет причин.

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