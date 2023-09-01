Мы воюем не для партнеров, - Буданов о "медленном" контрнаступлении
Источник:ТСН
Время от времени в украинское информационное пространство попадают заявления западных политиков о медленном продвижении ВСУ на фронте. В то же время Буданов призвал не беспокоиться об этом.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что вопрос продвижения скорости продвижения на фронте – это вопрос Генштаба. В то же время он подчеркнул, что те, кто говорит о "медленном контрнаступлении", не знают о первоочередных задачах операции.
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Война никому не нравится
По словам Буданова, следует понимать, что эта война не нравится не только нашим партнерам, но и самим украинцам. Также он убежден, что большинству россиян, а особенно тем, кто живет в приграничных областях, он тоже не нравится.
Почему кому-то должна нравиться или не нравиться наша война?
– задал он риторический вопрос.
На все опасения, что из-за "медленного контрнаступления" Украина останется без оружия от союзников, он сказал, что для этого нет причин.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские Силы обороны продолжают наступать на Юге и освобождать оккупированные россиянами территории. Да, наши бойцы дошли до второй линии обороны врага на указанном направлении. Врагу было достаточно времени, чтобы укрепить свои позиции на Юге. В частности, речь идет о минных полях, выстланных мозаикой перед украинскими Силами обороны. Но в отличие от первой линии обороны, вторая имеет множество проходов.
- Дальше может начаться ожесточенное сражение за Токмак. Если украинские защитники его возьмут, то т оде уже можно говорить о прорыве второй линии обороны россиян. Третью кафиру вряд ли смогут удержать, ведь там близко к берегу Азовского моря и они попадают под огненное поражение нашей артиллерии.
- Поэтому, понимая цену вопроса, российский враг будет бросать все свои резервы на Токмак и вместе с этим попытается заставить украинских защитников оттянуть свои. В частности, на Купянское направление.