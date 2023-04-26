На Западе реально боятся, что Украина может не пойти в наступление, – Давыдюк
ВСУ активно готовится к предстоящему контрнаступлению. Но западные страны опасаются, что Украина может не пойти во встречное наступление.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что много общается с дипломатами.
Смотрите также Путин не захочет вести переговоры, даже если ВСУ проведут успешное контрнаступление, – ISW
"Они говорят: "У нас есть страх, что Украина может в контрнаступление не пойти". А я говорю: "А что, страшно? Вы же здесь типа дали половинку того, что хотели. И теперь типа "идите, умирайте, а мы посмотрим", – сказал Николай Давыдюк.
Чего боятся западные партнеры: смотрите видео
Ослабление России
Он отметил, что западные дипломаты считают, что именно Украина должна ослабить страну-агрессора.
"Вы же должны были ослабить Россию. А если вы не пойдете, тогда они неослабленные нападут на кого-то из нас", – рассказал политолог.
Однако, чтобы этого не было, Украине нужно оружие.
Но Украина своих не бросает. Дайте оружие и мы её уничтожим так, что вы такого в мировой истории еще не видели. Но если вы будете себя так хитро вести, то и другие так себя могут начать,
– заявил он.
Что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ точно будет. Однако все планы минобороны раскрывать не может. По словам Резникова, есть много факторов. В частности, погодные условия и состояние почвы.
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Украина близится к решающей битве. Впрочем, когда именно он начнется – тайна. Он отметил, что нынешние условия, темпы снабжения оружием союзниками не заставляют его пересмотреть свои прогнозы.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте контрнаступления украинской армии закрыта. Он считает, что россияне либо добровольно покинут территорию Украины, либо уедут домой "грузом 200".