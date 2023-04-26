На Западе реально боятся, что Украина может не пойти в наступление, – Давыдюк

ВСУ активно готовится к предстоящему контрнаступлению. Но западные страны опасаются, что Украина может не пойти во встречное наступление.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что много общается с дипломатами.

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"Они говорят: "У нас есть страх, что Украина может в контрнаступление не пойти". А я говорю: "А что, страшно? Вы же здесь типа дали половинку того, что хотели. И теперь типа "идите, умирайте, а мы посмотрим", – сказал Николай Давыдюк.

Чего боятся западные партнеры: смотрите видео

Ослабление России

Он отметил, что западные дипломаты считают, что именно Украина должна ослабить страну-агрессора.

"Вы же должны были ослабить Россию. А если вы не пойдете, тогда они неослабленные нападут на кого-то из нас", – рассказал политолог.

Однако, чтобы этого не было, Украине нужно оружие.

Но Украина своих не бросает. Дайте оружие и мы её уничтожим так, что вы такого в мировой истории еще не видели. Но если вы будете себя так хитро вести, то и другие так себя могут начать,

– заявил он.

Что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ