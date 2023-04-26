Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що багато спілкується з дипломатами.
Дивіться також Путін не захоче вести перемовини, навіть якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ, – ISW
"Вони кажуть: "У нас є страх, що Україна може в контрнаступ не піти". А я кажу: "А що, страшно? Ви ж тут типу дали половинку від того, що хотіли. І тепер типу "ідіть, вмирайте, а ми подивимось", – сказав Микола Давидюк.
Чого бояться західні партнери: дивіться відео
Послаблення Росії
Він зауважив, що західні дипломати вважають, що саме Україна має послабити країну-агресорку.
"Ви ж мали послабити Росію. А якщо ви не підете, тоді вони непослаблені нападуть на когось з нас", – розповів політолог.
Однак, для того, щоби цього не було, Україні треба зброя.
Але Україна своїх не кидає. Дайте зброю й ми її знищимо так, що ви такого в історії світовій ще не бачили. Але якщо ви будете себе так хитро вести, то й інші так себе можуть почати,
– заявив він.
Що відомо про майбутній контрнаступ ЗСУ
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ точно буде. Однак, усі плани міноборони розкривати не може. За словами Резнікова, є багато факторів. Зокрема, погодні умови й стан ґрунту.
- Начальник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна наближається до вирішальної битви. Утім, коли саме вона розпочнеться – таємниця. Він зауважив, що нинішні умови, темпи постачання зброї союзниками не змушують його переглянути свої прогнози.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що інформація про час та місце контрнаступу української армії є закритою. Він вважає, що росіяни або добровільно залишать територію України, або поїдуть додому "вантажем 200".