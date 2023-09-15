Сегодня идет война логистик, ведь чем дальше вести оружие, тем сложнее будет проводить наступление или стоять в обороне. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что это хорошо заметно на Запорожском направлении.
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Россияне "поплыли" по всей линии фронта
Запорожское направление для оккупантов является самым длинным с точки зрения логистических поставок. Для них очень трудно снабжать там свое войско даже амуницией.
Россияне по всей линии фронта "поплыли", им сейчас не до формирования наступательных кулаков, возможно разве в районе Купянска и то благодаря близости к российской границе,
– заметил Роман Свитан.
Он добавил, что любое подразделение, которое только можно перебросить на Запорожье, сразу попадает под действие наших дальних систем поражения, которые его и уничтожают.
Военный эксперт о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео
Задача – перерезать сухопутный коридор
Как только станет формироваться прорыв на фронте, тогда можно будет вводить стратегические резервы и развивать наступление с выходом на оперативное пространство.
И в сторону Мелитополя, и в сторону Мариуполя у нас равновелики шансы выполнить главную стратегическую задачу – перерезать сухопутный коридор.
Скорее всего, будет принято решение о введении стратегических резервов на то направление, где россияне быстрее "поплывут" и может даже побегут под ударами наших наступательных частей.
– подчеркнул Свитан.
Ситуация на Запорожском направлении: что известно
- Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что важнейшие события сейчас разворачиваются. на территории Запорожской области. Дальнейший успех наших защитников, по мнению эстонских разведчиков, будет зависеть от того, как быстро мы сможем подтянуть туда дополнительные силы и резервы.
- В конце августа в американском Институте изучения войны сообщалось, что Вооруженные Силы Украины смогли добиться значительных тактических успехов в Запорожской области. Они подчеркнули, что наши защитники продвигаются через серию наиболее подготовленных российских оборонительных позиций.
- В Запорожском направлении побывал глава государства Владимир Зеленский. Президент Украины вручил награды военнослужащим, которые уничтожают там оккупантов. В частности, он вручил награды бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.