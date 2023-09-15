Сьогодні йде війна логістик, адже чим далі вести зброю, тим складніше буде проводити наступ чи навіть стояти в обороні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що це добре помітно на Запорізькому напрямку.
Дивіться також Техніку й живу силу – ліквідовано: ексклюзивні кадри удару дрона по окупантах на Запоріжжі
Росіяни "поплили" по всій лінії фронту
Запорізький напрямок для окупантів є найдовшим з погляду логістичних постачань. Для них дуже важко забезпечувати там своє військо навіть амуніцією.
Росіяни по всій лінії фронту "поплили", їм зараз не до формування наступальних кулаків, можливо, хіба в районі Куп'янська і то завдяки близькості до російського кордону,
– зауважив Роман Світан.
Він додав, що будь-який підрозділ, який тільки можна перекинути на Запоріжжя, одразу ж потрапляє під дію наших дальніх систем ураження, які його й знищують.
Військовий експерт про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео
Завдання – перерізати сухопутний коридор
Як тільки почне формуватися прорив на фронті, тоді можна буде вводити стратегічні резерви й розвивати наступ з виходом на оперативний простір.
І в бік Мелітополя, і в бік Маріуполя у нас рівновеликі шанси, щоб виконати головне стратегічне завдання – перерізати сухопутний коридор.
Найімовірніше буде прийняте рішення про введення стратегічних резервів на той напрям, де росіяни швидше "попливуть" і може навіть побіжать під ударами наших наступальних частин,
– підкреслив Світан.
Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо
- Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що найважливіші події зараз розгортаються на території Запорізької області. Подальший успіх наших захисників, на думку естонських розвідників, залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо підтягнути туди додаткові сили й резерви.
- Наприкінці серпня в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що Збройні Сили України змогли досягти значних тактичних успіхів у Запорізькій області. Вони наголосили, що наші захисники просуваються через серію найбільш підготовлених російських оборонних позицій.
- На Запорізькому напрямку побував глава держави Володимир Зеленський. Президент України вручив нагороди військовослужбовцям, які знищують там окупантів. Зокрема, він вручив відзнаки бійцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.