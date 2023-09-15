Сьогодні йде війна логістик, адже чим далі вести зброю, тим складніше буде проводити наступ чи навіть стояти в обороні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що це добре помітно на Запорізькому напрямку.

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Росіяни "поплили" по всій лінії фронту

Запорізький напрямок для окупантів є найдовшим з погляду логістичних постачань. Для них дуже важко забезпечувати там своє військо навіть амуніцією.

Росіяни по всій лінії фронту "поплили", їм зараз не до формування наступальних кулаків, можливо, хіба в районі Куп'янська і то завдяки близькості до російського кордону,

– зауважив Роман Світан.

Він додав, що будь-який підрозділ, який тільки можна перекинути на Запоріжжя, одразу ж потрапляє під дію наших дальніх систем ураження, які його й знищують.

Військовий експерт про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Завдання – перерізати сухопутний коридор

Як тільки почне формуватися прорив на фронті, тоді можна буде вводити стратегічні резерви й розвивати наступ з виходом на оперативний простір.

І в бік Мелітополя, і в бік Маріуполя у нас рівновеликі шанси, щоб виконати головне стратегічне завдання – перерізати сухопутний коридор.

Найімовірніше буде прийняте рішення про введення стратегічних резервів на той напрям, де росіяни швидше "попливуть" і може навіть побіжать під ударами наших наступальних частин,

– підкреслив Світан.

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