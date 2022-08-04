оккупанты перекидают силы на правый берег: может ли это замедлить контрнаступление ВСУ

оккупанты усиливают свою группировку на правом берегу Херсонщины. Это определенно повлияет на контрнаступление ВСУ. Но есть разные интересные варианты.

О контрнаступлении ВСУ 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, несмотря на ужасное обеспечение, управление и логистику на правом берегу Херсона, оккупанты продолжают усиливать войска в этом регионе.

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Эта группировка угрожающая – ее нужно будет сдерживать. Поэтому ВСУ могут перейти на время не в контрнаступление на этом направлении, а в оборону. Это будет происходить до тех пор, пока потенциал вражеской группировки иссякнет.

Продвижения ВСУ могут быть по другим направлениям

Коваленко отмечает, что не стоит рассматривать контрнаступление ВСУ только в контексте Херсонщины. Ситуация постоянно меняется.

Сейчас захватчики ослабили группировку на ряде направлений – например, в Донецкой области. Конечно, они пытаются демонстрировать, что у них достаточно ресурсов. В частности, около Авдеевки. Но этот демонстративный потенциал тоже истощится.

Не нужно забывать и о Харьковской области. В последнее время там увеличивается серая зона, на которую ВСУ пока не заходят, но и оккупанты начинают отходить, потому что их постоянно поливают снарядами. Коваленко предполагает, что некоторые контрнаступательные действия могут начаться в Харьковской области.

Эксперт подчеркивает – контрнаступательные действия могут быть на разных направлениях в зависимости от ситуации, конкретно складывающейся на фронте.

Коваленко о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Что происходит с контрнаступлением ВСУ