Наступление идет по нескольким направлениям: в Минобороны объяснили, что происходит на фронте

Наступательные действия украинского войска продолжаются в нескольких направлениях на востоке и юге Украины. В то же время враг так же совершает наступление на нескольких направлениях.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Поэтому сейчас мы находимся и в наступлении, и в обороне,

– рассказала Анна Маляр.

По информации заместительницы, в ответ на украинское наступление на Бахмутском направлении россияне увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, наносят авиационные удары и этим затрудняют продвижение.

Какие нужды защитников сейчас

! Несмотря на это, на прошлой неделе украинские военные продвинулись как минимум на 6,5 километра вперед и освободили более 90 квадратных километров.

По словам Маляр, наши защитники сталкиваются со сплошным заминированием и противодействием ПТУРами и дронами-камикадзе со стороны россиян.

Что касается вооружения, то из-за ежедневных расходов Украине постоянно нужно пополнение. Основные потребности – это, прежде всего, противовоздушная противоракетная оборона, чтобы закрыть небо.

"Еще одна "потребность номер один" – дальнобойное оружие и боеприпасы, – добавила чиновник.

Анна Маляр объяснила, что на Востоке оккупанты иногда выстреливают по 70 тысяч снарядов в день.