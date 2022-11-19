"Борьба за власть": как могут разворачиваться события на фронте и какие последствия будут для России

Каждый успех украинских военных имеет последствия не только на поле боя. Наступление усиливает противостояние в Кремле.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Михаил Притула. Он рассказал, почему оккупанты будут пытаться удержать Юг.

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"На Луганщине фиксируют отступившие с правобережья Херсонщины войска. Территория от Новой Каховки до Марьинки на Донетчине отделяет оккупированную часть Юга. Россияне будут удерживать эту территорию любой силой", – сказал Притула.

Боятся наступления на Крым

По мнению военного эксперта, если россияне лишатся Новой Каховки и Марьинки, то встанет вопрос о деоккупации Крыма. Это уже будет борьба за Крым.

Притула считает, что врагам нужно содержать север Луганской области, потому что там тоже наступление ВСУ. Если захватчики будут убегать, то фактически будет обнажена Луганская область, а дальше вопрос времени, когда падет Луганск и Донецк.

Подобные поражения на фронте больно бьют по команде Владимира Путина. У него вырастают конкуренты. Например, Евгений Пригожин, сформировавший свою параллельную армию,

– отметил Притула.

Как Путин будет удерживать власть

Военный эксперт сказал, что когда ВСУ атакуют и разбивают часть российской армии, то в Кремле не знают, как поступить. Они начинают сражаться за власть. Как отметил Притула, Пригожин фактически заявил себя в ноябре как политический лидер.

"Для нас важно, кто будет бороться за власть, потому что тогда война закончится. Даже пришедшим нужно получить хоть какую-то часть замороженных ресурсов. Путин пытается не проиграть в войне. Для этого Кремль будет бросать огромное количество мобилизованных. Могут формировать ударный кулак и в Беларуси", – рассказал Притула.

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