Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. Він розповів, чому окупанти намагатимуться втримати Південь.

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"На Луганщині фіксують війська, які відступили з правобережжя Херсонщини. Територія від Нової Каховки до Мар'їнки на Донеччині відділяє окуповану частину Півдня. Росіяни утримуватимуть цю територію будь-якою силою", – сказав Притула.

Бояться наступу на Крим

На думку військового експерта, якщо росіяни втратять Нову Каховку та Мар'їнку, то постане питання про деокупацію Криму. Це вже буде боротьба за Крим.

Притула вважає, що ворогам треба утримувати північ Луганської області, бо там також наступ ЗСУ. Якщо загарбники тікатимуть, то фактично буде оголена Луганська область, а далі питання часу, коли впаде Луганськ і Донецьк.

Такі поразки на фронті боляче б'ють по команді Владіміра Путіна. У нього виростають конкуренти. Наприклад, Євгєній Пригожин, який сформував свою паралельну армію, – зазначив Притула.

Як Путін утримуватиме владу

Військовий експерт сказав, що коли ЗСУ атакують і розбивають частину російської армії, то в Кремлі не знають, як діяти. Вони починають боротися за владу. Як зазначив Притула, Пригожин фактично заявив себе в листопаді як політичний лідер.

"Для нас важливо, хто боротиметься за владу, бо тоді війна закінчиться. Навіть тим, хто прийде, потрібно отримати, хоч якусь частину заморожених ресурсів. Путін намагається не програти у війні. Для цього Кремль кидатиме величезну кількість мобілізованих. Можуть формувати ударний кулак і в Білорусі", – розповів Притула.

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