Никаких компромиссов с террористами быть не может, Крым и Донбасс будут деоккупированы, – Данилов

С октября 2021 года некоторые мировые издания распространяли информацию о нашей неспособности сопротивляться России. Мол, собралась огромная и непобедимая "вторая армия мира", и у нас будут большие хлопоты, если они на нас пойдут.

Нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились. Об этом 24 Канала сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Достойно внимания Путин идет ва-банк, – Данилов об атаке российского истребителя на американский MQ-9 Reaper

То, что мы сегодня 385-й день защищаем наше государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в нашу страну, наши вооруженные силы и высшее военно-политическое руководство,

– заметил секретарь СНБО.

Да, планы были совсем другие. Однако это наша земля, акцентирует Данилов, которую мы никому не отдадим.

"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов оперативно о Рамштайне / Что получит Украина: смотрите видео

Все идет по плану Украины