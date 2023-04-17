Решение будет взвешенное, – Данилов отреагировал на возможные даты контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что неизвестно, когда будет контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Однако, по его словам, это решение будет взвешенное.

Решение о начале контрнаступления будет принято в соответствии с законами нашего государства. Об этом Данилов рассказал в комментарии ТСН.

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Что Данилов говорит о контрнаступлении ВСУ

По словам секретаря СНБО, наша сторона принимает решение, когда будут проходить те или иные военные действия на фронте. Наши военные во главе с Главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации.

И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг принимающих в этом участие людей… Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. Что касается стратегических вопросов – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени,

– рассказал Данилов.

По его словам, неизвестно, когда будет контрнаступление, решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято.

"Сегодня никто не может сказать, будет ли контрнаступление завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства", – подчеркнул Данилов.

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