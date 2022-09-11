Интересы закончатся там, где начнется конец недоимперии, – Данилов о том, где остановятся ВСУ

На фоне масштабного контрнаступления украинских войск возникает вопрос, где остановятся Вооруженные Силы Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на этот вопрос.

Ответ на этот вопрос Алексей Данилов дал в интервью "Голосу Америки". Однако затем он решил дополнить этот ответ в своих соцсетях.

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Где остановятся ВСУ

Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. Секретарь СНБО не уточнил, идет ли речь только о Крыме, или чем-то большем. Однако он уточнил, каков именно интерес Украины.

Чуть-чуть расширю ответ: интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии,

– подчеркнул Данилов.

Главное о контрнаступлении ВСУ 10 сентября

День 10 сентября был богат невероятными новостями с фронта – наши защитники и защитницы ценой невероятных усилий продолжают освобождение наших территорий.

Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам сообщил, что с начала сентября мы вернули более 2 тысяч километров территории из-под оккупации.

Ну и теперь вспомним, какие новости 10 сентября так радовали украинцев:

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