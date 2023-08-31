Крым, оборона оккупантов и дроны в России: интервью с Подоляком об итогах лета-2023

В течение лета-2023 наши защитники продолжали делать все возможное, чтобы освободить наши территории. ВСУ удалось прорвать первую линию обороны врага и даже начать контролировать воздушное пространство Крыма. В России же неизвестные беспилотники в небе стали обычным явлением.

Эти неизвестные дроны наделали немало проблем в стране-агрессоре, в частности в Пскове, где уничтожили по меньшей мере 4 вражеских Ил-76. Об итогах лета-2023 в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Итоги лета-2023

31 августа, конец лета – второго в этой полномасштабной войне. Что нам удалось и не удалось за это лето?

Это второе лето существенно отличается от первого, потому что нам удалось показать ключевое – мы умеем организовывать наступательные операции. Кто бы там что ни говорил. И вы видите, что изменилась диспозиция наших партнеров. Мы уже все лето обсуждаем наступательные операции Украины.

А Россия визжит от радости, что они уступили там 300 метров, а не 3 километра. Вы понимаете, как изменилось за этот год все. Если в прошлом году мы говорили о такой эффективной Харьковской операции. Напомню, это очень важный параметр, Харьковская операция была немного иначе. Тогда Россия не готовилась к обороне. Она не делала минные поля, инженерные конструкции, эшелоны с глубиной в 15 километров и т.д.

Почему? Потому что Россия считала эту войну аналогичной 2014 года – если она уже какую-то территорию у Украины забрала, то это будет, как с Крымом. Проводили все эти "референдумы", "выборы" проводят, в конституцию себе вписывали. Россияне считали, что это будет анклав, как с Крымом и Донбассом – они все будут контролировать, и Украина обратно не будет забирать, только будет много говорить.

Этим летом уже определенно понятно, что сейчас Вооруженные Силы максимально эффективны, мощны, учитывая отсутствие паритета. К сожалению, этого мы с вами еще не сделали. Паритета с точки зрения оружия пока не существует. Нам нужно больше ракет, снарядов, дронов, бронетехники, тралов для разминирования, специальных ракет для разминирования.

Даже несмотря на это Вооруженные Силы Украины, мягко говоря, не только соразмерны с вооруженными силами России, но и лучше подготовлены к современной войне.

Еще одна составляющая, которую нам удалось решить – полностью изменено глобальное политическое мнение относительно того, что Россия может и должна проиграть, а также – Россия точно не имеет права контролировать оккупированные территории. Поэтому Украина имеет право делать все что угодно на территории того же Крыма и тому подобное.

Наконец-то глобальное политическое мнение меняется относительно Владимира Путина, России и их субъектности. Все брезгливо относятся к появлению в любом месте такого субъекта, как Сергей Лавров. Это такой себе уже мемный чувак.

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Это все, что удалось изменить. И это нужно довести до конца. Надо, чтобы Россия была страной мемов, чтобы над ней издевались. Это должно быть наказание за эту историческую модель поведения, когда они всем угрожали, хотели всех поставить на колени.

Россия должна быть превращена в страну-клоуна – страну, над которой будут смеяться некоторое время. Пока они это не осознают: или ты – партнер и придерживаешься определенных обязательств, моделей поведения, или ты – мем. Надо обязательно довести эту войну до конца, чтобы исторически Россия выглядела ничтожно.

Насколько серьезны 2 и 3 линии обороны врага

Относительно наших фронтов. Марк Милли говорит о том, что ВСУ пересекли первую линию обороны. Мы ведь понимаем, что она не одна. Остальные линии пойдут проще, они менее подготовлены? Или они все равно тяжело будут даваться?

Сначала давайте о Милли. Было бы желательно, чтобы они не говорили, что мы сделали, а больше анализировали паритетность объемов оружия, которое есть у нас и есть в России. А также – чтобы они периодически заглядывали в учебники, которые там в Вест-Пойнте используют.

Там прописано, что такое наступательная операция и какие средства требуются на том или ином этапе ведения современной войны. Относительно авиационного и дальнобойного компонента, разминирования. Это было бы лучше. И чтобы у них в столбиках было прописано, что Украине нужно дополнительно, например, 46 самолетов такой категории и 50 самолетов другой категории. ATACMS нужны? Да, безусловно.

Эшелоны, чтобы было понятно, это – не линия одного окопа. Это все вглубину. Минные поля могут быть полностью заминированы на глубину 5 – 15 км. А эшелон обороны – это множество инженерных конструкций, забетонированных стационарных точек огня. Тоже может быть на 15 км.

Когда наши ребята заходят на первый эшелон российской обороны, то это надо будет производить огромный объем разрушений, внутреннее уничтожение в этом эшелоне, то есть проходить километры внутри первого эшелона обороны.

Вторые – третьи (линии обороны – 24 Канал) будут иметь немного другой вид. Они будут не такими фундаментальными, как первая. Это будет немного проще, но здесь вопрос в другом.

Во-первых, нужно вгрызаться в оборону, как сегодня уже на тех или иных направлениях наши ребята зашли. И уже после этого уничтожать дальше. Здесь главное уничтожать-уничтожать и еще раз уничтожать. И для этого требуются соответствующие инструменты в большом количестве.



Один из видов укреплений врага – "зубы дракона" / РосСМИ

Почему? Потому что Россия понимает две вещи: уничтожение множества живой силы по линиям обороны и уничтожение транспортной возможности подвозить дополнительные резервы и ресурсы. То есть одновременно нужно уничтожать все, что находится в Крыму, Токмаке или Мелитополе. Чтобы они не могли через эти логистические центры подбрасывать свежий резерв и производить ротации.

Во-вторых, нужно уничтожать максимально жестоко большое количество живой силы, находящейся в первом эшелоне обороны. Сегодня эти две задачи наши ребята выполняют просто блестяще.

Я оптимистично отношусь к происходящему. Для меня вообще было загадкой, когда мы с вами полтора-два месяца читали: "А почему вы так быстро не уничтожили все это?". Но вы посмотрите, у вас есть спутниковые снимки. Что такое Россия? Сколько она там сконцентрировала? И мы сегодня делаем то, что вы боялись даже подумать.

Мы сегодня уничтожаем все, что касается российского агрессивного потенциала, которым она 20 лет пугала всю Европу. А также активно это использовало на Африканском континенте, снижая там присутствие европейцев. Все это она использовала на Ближнем Востоке, пугая все страны, имеющие там определенные интересы.

Украина одна выполняет ту работу, которую еще вчера боялись даже подумать делать огромные страны не только европейского, но и других континентов. Все происходящее идет абсолютно в рамках плана, прописанного Генеральным штабом, в который вносятся определенные коррективы и т.п.

У России серьезные проблемы с мобилизацией

Уничтожение живой силы окупантов приведет к новым большим наборам новых масс, новым мужским пакетам?

Давайте здесь логично думать. Не просто говорить, а нужно проанализировать. Они очень тяжело набирали людей. После того как по сути полностью потеряли контрактную армию в первые месяцы войны. Это люди, в которых они много инвестировали, готовили их, чтобы они приходили на другие территории и убивали. Россия достаточно быстро потеряла это. Есть еще определенное количество контрактников, но не такое, как было в начале войны

Второй этап, когда они начали "частичную мобилизацию". Там был небольшая часть добровольцев – где-то 30 – 40 тысяч, часть зэков, мотивированных тем, что могут официально резать людей, а потом прийти и официально резать людей уже в самой России, если выживут в Украине.

Но это все, что они могли обеспечить, более или менее собрать из тех, кто готов хоть как-то внутренне воевать. Потому что этот условный первый призыв – 300 тысяч, набравшихся после потери контрактной армии, не до конца понимал, что это за война.

Психологически они понимали, что кого-то из них убьют. Но в целом думали, что будут иметь мандат на то, чтобы безнаказанно убивать украинцев, грабить, мародерить и т.д.

Сегодня психологически у них другое ощущение – это совсем другого типа война, где их будут убивать максимально жестоко, а шансов выжить очень мало. Психологически в России это понимают на всех уровнях. Поэтому они принимают эти драконовские меры по мобилизации ограничение передвижения, выезда и другие штрафы.

Так что им будет очень сложно провести там тотальную мобилизацию, учитывая, что лояльность к Путину сегодня крайне низкая. То, что говорят о 90% поддержки на выборах – это если Дмитрий Песков будет голосовать. Но если будет голосовать кто-то другой, то понятно, что лояльность к Путину крайне низкая.

Россия экономически проседает, социальные обязательства падают. Рубля как крепкой валюты нет. Помните, как в прошлом году Путин выходил и говорил, что доллар переживает сложные времена, а рубль – "неземная валюта", все храните в рублях.



Российские мобилизованные / РосСМИ

У них все это падает. Психологически они испытывают панические настроения. И есть еще одна составляющая – амуниция. Это ведь не просто взять 300 тысяч и найти те или иные средства, оружие. Это все не так-то просто. Надо учитывать, что у России есть определенный мобилизационный резерв, но нет критического числа людей, например, 500 тысяч, после убийства которых Россия скажет, что не будет воевать.

Мы должны понять – если нет критического предела, за которым они откажутся воевать, то нам нужно много дальнобойного оружия, чтобы уничтожить их там на 3 – 10 эшелоне. Так они не пойдут на первый или второй эшелон обороны. Тогда эта война будет ускорена. Итак, возвращаемся к паритету. Оружие, оружие и снова оружие.

Могут ли россияне защититься от атак дронами

После истории с российскими Ил-76 в Пскове Сергей Шойгу поехал на завод по производству ПВО в Туле, чтобы якобы наладить производство систем. Когда они смогут это сделать, поможет ли это против дронов и было ли "псковское фиаско", потому что на российском телевидении ничего об этом не говорили?

Это очень хорошо, пусть продолжают шоу Трумэна, говорят о том, что "все у них супер и все постановка". Они могут говорить своим гражданам то, что они о нас говорили – это все голливудская постановка, ничего не было в Пскове, никакие беспилотники не летают. Якобы это "фильмы, которые снимают враги России", и пусть они в этом состоянии живут.

Относительно Шойгу – это не тот человек, который разбирается в ПВО и вообще в военной тематике. Ему нужно было привезти шаманов в Тулу и напрямую устроить там танец с бубнами. Это было бы гораздо более естественно для такого человека.

Да, Россия хочет производить ПВО. Вопрос в другом – сможет ли она это делать? Нет конечно. За 18 месяцев они этого не сделали и не смогут, потому что, несмотря ни на что – санкции работают.

Да, понятно, что есть возможность что-то обойти, через частные компании завести определенное количество микрочипов и т.д. Над этим нужно работать, и мы это делаем. Не только мы, но и другие страны тоже мощно работают, ищут решения. Россия частично производит, например, те же "Искандеры". Но это уже не то количество, о котором можно было бы говорить, мол, завтра они все завалят.

Кроме того, наши ребята умеют работать по С-400, РЭБ, "Панцирь" и тому подобному. Они уничтожают все, что закрывает небо России. Псков показал, что в принципе у России нет единой системы противоракетной или противовоздушной обороны, которая могла бы что-то защитить.

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Не забываем, что когда россияне собирались по своему "легендарному плану" захватить центр Киева, то для этого именно из Пскова они собирались отправить десант на тех же Ил-76. Все кармически – они получат все обратно, не должны сомневаться в этом.

Мы должны работать как в начале, в частности с партнерами, чтобы ограничить возможность России строить дополнительное оружие или мы его должны уничтожать.

Ее нужно уничтожить, а для этого нужны дальнобойные ракеты, гораздо больше дронов, в частности "свадебных дронов". Нам нужны беспилотники любого происхождения, потому что они эффективно используются и действительно изменяют картину происходящего на уровне фронта.

К примеру, Черноморская акватория. Там идут ожесточенные бои. Украина не позволяет России монопольно контролировать ее, в отличие от других стран, для которых эта акватория жизненно необходима с точки зрения коммерции и т.д. Кроме того, Украина активно начинает контролировать воздушное пространство над полуостровом Крым – это ключевой транзитный коридор, через который идет обеспечение оккупационной группировки.

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Украина начинает демонстрировать готовность отражать все российские воздушные атаки. Безусловно, нам нужны дополнительные системы ПРО, и партнеры это понимают. Мы показываем идеальное использование тех средств, которые у нас есть, и в противовес показываем неидеальное использование того, что есть в России.

Более того, сегодня можно сравнить, насколько эффективен Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и, например, С-300, С-400. Особенно, если их используется Россия.

Очень много таких фрагментов, из которых состоит то, что сегодня идет по линии фронта, и происходящее в глобальной политике.

Но ведь с беспилотниками у них выходит, запустили массовое производство.

Запустили. Объективно, мы же не воюем с племенем, использующим копья. Это же Россия, и у нее есть определенные абсолютно безнравственные партнеры, в том числе Иран и Северная Корея. Россияне там берут какие технологии. Кстати, круто выглядит Россия, которая постоянно раздувала свои щечи, а теперь берет технологии изготовления беспилотников у Ирана, находящегося под санкциями .

Здесь много вопросов: как Иран через Каспий все это дает, как он вообще смог это сделать, находясь под санкциями, как Россия получает дополнительные элементы для производства беспилотников и т.д. Потому что мы видим там 20 стран, которые дают те или иные части, которые потом пойдут на производство беспилотников.

Это вопрос о том, что, к сожалению, международное право часто бывает фиктивным. То есть приняли какие-то резолюции, потом все делают вид, что эти резолюции есть, но это не мешает действенно обходить те или иные санкции, резолюции и т.д.

Во время этой войны увидели гораздо более существенные проблемы относительно того, как должно функционировать глобальное политическое, экономическое, санкционное пространство. Если вы принимаете соответствующие решения, то нужно, чтобы они исполнялись. Иначе это фикция, порождающая в той же России желание воевать дальше, потому что она знает, что сможет обойти санкции.

Россия производила беспилотники, но какие? Напомню, это та же Россия, которая говорила, что имеет оружие, которое точно никто не сможет уничтожить. Сегодня мы видим, что Россия просто воюет, как во времена Второй мировой войны – количеством инструмента и живой силы. Такой примитивный инструмент: старый танк, старый бронетранспортер или старая гаубица. И самый простой дрон, который просто в количестве залетает на том или ином направлении.

Поэтому действительно желательно увеличить для нас оружие, потому что тогда появляется паритет, и, очевидно, с креативной точки зрения Украина будет гораздо более эффектно воевать, по сравнению с Россией. С другой стороны, санкции – надо же останавливать Иран, абсолютно нагло отдающий все России.

В Британии новый министр обороны: как это повлияет на помощь Украине

Есть слухи, что министр обороны Алексей Резников якобы поедет послом в Великобританию. В то же время Грант Шэппс стал новым министром обороны в Британии. Для нас это что-то меняет?

Я не люблю комментировать прогностические слухи. Когда будут решения – можем обсудить их эффективность или неэффективность, как выглядит Министерство обороны или как должно выглядеть, новые подходы к работе ведомства, потому что это же обеспечение.

Мы говорили об оружии, но крайне важно и обеспечение. Это не только оружие, это и дополнительная амуниция, и то, как себя чувствуют на переднем крае наши ребята. Это очень важный параметр.

Вернемся к Резникову и всем слухам. Будут решения – тогда будем комментировать и говорить о плюсах и минусах этих решений

Относительно замены Бена Уоллеса – абсолютно эффективного министра, который нам помогал, на не менее эффективного Шэппса – министра энергетики Британии. Я не вижу здесь вообще никаких изменений относительно поддержки Украины, потому что это системная политика Британии, которая является проукраинской, наиболее глубоко понимающей.

Следовательно, кто бы ни был министром обороны в Британии – это будет максимально искренне и откровенно. И это будет максимально эффектная и эффективная поддержка Украины, поэтому здесь ничего не надо бояться. Все будет так, как нам нужно

Сегодня Украина является субъектной, ее уважают и готовы помогать. Мы должны получить все необходимое от наших партнеров, и они сами постоянно это подчеркивают.



Грант Шэппс / Фото из его твиттера

Связаны ли авиакатастрофы наших пилотов с решением о F-16

Мы все ждали решения относительно F-16, и только получили эти хорошие новости, то у нас произошел ряд авиакатастроф, в частности на Житомирщине и Донетчине.

Эти трагедии сами по себе важны, потому что забирают лучших. Но я бы не связывал решение по F-16 с этими трагедиями. Эти трагедии и решения о передаче нам F-16 и обучение – это отдельно. Это же война, и она всегда имеет очень много болезненных последствий. Мы за 18 месяцев не привыкли к этому, и никогда не привыкнем.

Особенно будем рельефно видеть это все сразу после того, как Россия проиграет. Тогда мы сможем оценить все, что мы потеряли, в частности, с точки зрения людей, которые могли существенно прибавить ценность Украине как субъектной стране. Мы увидим огромный объем последствий, которые будут мешать очень быстро продвигаться к тому месту, которое мы должны занять в глобальной цивилизации.

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Есть вопрос в другом – эта цена, которую, к сожалению, не заплатили в 1991 году, когда не так жестко распадался Советский Союз – тогда была бы гораздо меньше. Но тогда не было принято решение, что мы должны быть субъектными. Тогда единственным субъектом послесоветского пространства стала Россия, переродившаяся от демократии, опять же, в империю.

Сегодня мы должны это все остановить. Для современного мира, свободы, субъектности других государств, а не только для Украины очень важно, чтобы Россия проиграла. Но цена в таких войнах всегда очень высока. И если бы мир в XXI веке был немного более прагматичнее, быстрее и решительнее, то это можно было бы закончить с гораздо меньшими потерями и быстрее.

Но есть как есть, и на переднем крае – Украина И поэтому, к сожалению, мы несем потери. Вы же знаете, что после начала войны первыми пошли защищать именно люди, у которых большое сердце и, соответственно, они всегда первыми заканчивают, погибают.

Объясню, почему я упомянула о F-16. Считается, что для канатоходцев последние три шага наиболее опасны, потому что в конце пути они расслабляются. Ни в коем случае не имею в виду, что три украинских летчика, погибших 25 августа в Житомирской области, потеряли контроль. Однако что же могло стать причиной трагедии? Конечно, в этом будет разбираться следственный комитет, но как вы себе это объясняете?

Думаю, что ГБР сделает соответствующие выводы и о первой катастрофе в Житомирской области, и о событиях с вертолетами (29 августа в Краматорском районе шесть украинских военных разбились на двух вертолетах Ми-8 – 24 Канал).

Я бы не искал параллели между этими событиями. Сегодня мы все с трезвым умом воспримем информацию о предоставлении Украине самолетов F-16. При этом не будем вести себя эмоционально и прыгать от радости. Сегодня все понимают, что даже если получим истребители F-16, это будет начало большой работы, которую необходимо проделать. Потому и отношение к этому у нас рациональное.

А потому нет никакой связи между получением F-16 и тем, что, к сожалению, происходят катастрофы и мы несем потери.

Лучше мыслить положительно и учитывать, что получение наконец-то в достаточном количестве F-16 повлияет на наш контроль над воздушным пространством по линии фронта.

Именно это существенно отбросит российскую тактическую авиацию от переднего края. Враг не сможет нас атаковать прежде всего УАБами (управляемыми авиационными бомбами). А также это минимизирует потери людей, которые сегодня своими телами освобождают территорию Украины от субъектов, не имеющих права на ней находиться.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже в скором времени на сайте 24 Канала.