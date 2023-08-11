Не хватает оружия: Дуда объяснил, почему украинское контрнаступление не происходит молниеносно

Польский президент Анджей Дуда считает, что вооружения, которое предоставляет Запад Украине, недостаточно. Киеву требуется дополнительная помощь.

Украинское контрнаступление продолжается. ВСУ продвигаются вперед, прилагая большие усилия. Польский президент заявил, что Украина пока не способна вести молниеносных наступательных действий из-за нехватки оружия.

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оружия нужно больше

На вопрос журналиста, смогла бы Польша воевать так же, как ожидает от Украины Запад – без дальнобойной артиллерии и авиации – Дуда уточнил, что Украине поставлялась и продолжает поставляться дальнобойная артиллерия.

Также он добавил, что сейчас Украина имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия.

В то же время Дуда считает, что оружие, которое предоставляет Украине Запад для защиты своего суверенитета, недостаточно, чтобы одержать верх над россиянами.

Она способна обороняться и наступать, однако ей не хватает вооружения, чтобы кардинально изменить баланс в войне.

Мы это знаем из того факта, что они сейчас не в состоянии совершить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь,

– подчеркнул Дуда.

Путин это не решает

Многие страны отказываются оказывать Украине военную помощь, потому что боятся, что Россия использует ядерное оружие.

Впрочем, польский лидер уверен, что Россия не будет применять ядерное оружие в Украине. Даже если бы Путин хотел это сделать, он не может принять такое решение единолично. Поскольку ядерный арсенал России находится под коллективным контролем многих людей.

В то же время, Дуда подчеркнул, что его больше беспокоит безопасность украинских атомных электростанций.

Угроза взрыва на АЕС намного больше, чем в случае применения ядерного оружия,

– сказал он.

Дуда напомнил о аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда она тоже находилась под контролем Кремля, что, однако, не предотвратило катастрофу.

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