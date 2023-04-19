Важные первые 24 часа: в Foreign Policy назвали условие успешного контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ – одна из самых обсуждаемых тем как внутри Украины, так и за ее пределами. Эксперты поделились соображениями по поводу его начала и важности именно первых суток.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и предстоящим конфликтам Франц-Штефан Гади высказал свое предположение. Он поделился прогнозом о том, что позволит нашим защитникам совершить молниеносное контрнаступление и выбить из колеи врага.

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Почему важны первые 24 часа

Прежде всего эксперт отметил, что на протяжении последних месяцев война, развязанная Россией, вышла на новую фазу. Речь идет об истощении. И во время нее ни нашему государству, ни стране-агрессору не удалось достичь существенных достижений на поле боя.

Причем, по мнению Франци Штефана Гади, нашим защитникам сложно будет избежать истощения на войне. По его словам, на ситуацию не повлияют ни значительные наступательные силы, ни хорошая оснастка, ни отличная подготовка.

В то же время он назвал одно условие, при котором удастся этого избежать. Речь идет об эффекте неожиданности в первые часы контрнаступления. Это позволит врагу паниковать. Причем, как рядовых солдат, так и военное руководство страны. Идеальный сценарий развития событий – бегство оккупантов без боя.

То есть задача ВСУ на первые 24 часа контрнаступления – заставить оккупантов паниковать, дезориентировать военное руководство страны-агрессора. Это позволит лишить его возможности эффективно командовать на поле боя и контролировать свои силы. Все это будет возможно только благодаря тактической неожиданности, лидерству на поле боя и боевому духу.

Нужно повторить Харьковское контрнаступление

Гади обратил внимание на сценарий, при котором бронетанковые колонны нашего войска должны совершить прорыв обороны врага. После этого оперативно продвинуться в глубину захваченных территорий. Следующий шаг – создание опасности для принципиальных военных центров и точек управления русских захватчиков.

Собственно, по такому сценарию действовали ВСУ в сентябре 2022 года. Тогда наши защитники молниеносно выбили оккупантов из Харьковской области. Первоначально создавались условия для наступления с помощью артиллерии. После этого врага ожидала тактическая неожиданность. Это позволило не только получить преимущество в численности, но и сорвать планы захватчиков. Тогда за 10 дней освободили более 6 тысяч квадратных километров захваченных территорий.