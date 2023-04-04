Не знают, где ждать прорыва: как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на Луганщине

Россияне ужасно боятся контрнаступления ВСУ, которое является неизбежным. Так, они отчаянно строят фортификационные сооружения.

Враг давно начал строить линии обороны, однако сейчас эти действия уже невозможно не заметить. Об этом 24 Каналу сказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Россияне очень быстро роют окопы

Несколько месяцев назад возле Старобельска они начали строить вторую линию обороны, понимая, что неизвестно, где и когда будет прорыв. Но в том, что он точно будет, уже никто не сомневается.

По словам Гайдая, там захватчики рыли окопы, блиндажи, капониры, зарывали тяжелую технику, тщательно минировали дороги и лесополосы.

Создается впечатление, что против нас воюют какие-то вьетнамцы, потому что лесополосы настолько перекопаны норами, иногда они достигают десятков метров. Это реально помогает им укрыться от обстрелов. В конце концов, во время контрнаступления это россиянам не поможет,

– сказал бывший глава Луганской ОВА.

Однако окапываются захватчики довольно быстро. В настоящее время противник обустроил уже несколько волн защитных сооружений. Самые простые, говорит Гайдай, это так называемые "зубы дракона".

"Просто кубы, которые они поставили, связывали цепями и перед ними заминировали территорию", – отметил экс-председатель Луганской ОВА.

Могут ли ВСУ зайти в Сватово

Появилась информация, что в свое время ВСУ вполне могли зайти в Сватово. Гайдай отметил, что если бы была поставлена задача взять населенный пункт – наши военные бы его выполнили.

Но это была бы глупость ради какого-то пиара, ценой многих жизней наших защитников, ежедневно защищающих Украину в сверхсложных условиях,

– подчеркнул бывший глава Луганской ОВА.

По его словам, когда Харьковская операция сработала, когда посыпалась вся оборона россиян, наши войска могли зайти в Сватово. Тогда оккупанты бежали и из Сватово, и из Кременной.

"Но что было бы дальше? Определенная бригада оказалась бы в окружении. Наше командование ценит жизнь своих подчиненных, поэтому не предпринимает определенных действий просто ради галочки чрезвычайной ценой", – подытожил экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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