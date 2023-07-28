Наступление ВСУ активизировалось: на каких 3 направлениях есть продвижение
Западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники в Пентагоне, утверждают, что ВСУ начали большую активную фазу наступления на Запорожском направлении. Но оно там действительно активизировалось.
Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что давление украинского войска увеличилось. Как считают журналисты Bloomberg, заявление американского чиновника подтвердил президент Украины.
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"Есть определенные успехи у нас. Не только на направлении Мелитопольском, есть на Бердянском", – подчеркнул Мусиенко.
Так, 27 июля ВСУ деоккупировали село Старомайорское в Донецкой области. Это открывает путь к Старомлиновке. За ней расположен фактически последний укрепрайон врага на этом направлении. А дальше уже открывается дальнейший путь чуть ли не до Мариуполя – там оперативное пространство.
Успехи недалеко от Орехова
Также есть определенные успехи к югу от Орехова – тактические продвижения. Украинские армейцы пошли там новой волной после того, как разминировали определенные участки – это была довольно тяжелая и кропотливая работа.
ВСУ создали определенные коридоры, подтянули технику, танки. Сейчас они накрывают врага артиллерией, создавая предпосылки для движения дальше.
На каких направлениях продвигаются ВСУ: смотрите видео
Наступление в направлении Бахмута
Там в районе Клещеевки россияне пытались перейти в атаку, но ее украинские бойцы отбили. Вооруженные Силы Украины несколько продвигаются и мощно накрывают врага реактивной и ствольной артиллерией, а также авиацией.
Три направления, где сейчас продолжаются наступательные действия украинских войск и есть продвижение. И будут хорошие новости об освобожденных населенных пунктах,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Украинские защитники за последние несколько дней во время наступления на Юге достигли значительных успехов. Как сообщает CNN, Силы обороны Украины добрались до критического оборонительного рубежа россиян.
- По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники имеют успехи в направлении Бахмута. Они постепенно продвигаются вперед на юге от города-крепости.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика. Однако, несмотря на это, оно продолжается по плану.