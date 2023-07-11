Силы обороны закрепляются на трех направлениях возле Бахмута: где продолжаются тяжелые бои

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается. По состоянию на 11 июля наши войска наступают сразу на трех направлениях.

В то же время российские захватчики несут значительные потери на поле боя. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Силы обороны закрепляются на трех направлениях

По словам Ковалева, Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Так, на Бахмутском направлении наши войска наступают севернее и южнее города Бахмут. Они закрепляются на трех направлениях и наносят удары по целям врага.

Кроме того, наши защитники сдерживают наступление оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

В то же время враг оказывает мощное сопротивление, но несет значительные потери.

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По состоянию на 11 июля ВСУ уже уничтожили 235 020 врагов. Только за последние сутки враг потерял на нашей земле 540 единиц личного состава. Потери в технике:

танков – 4 089 (+4),

боевых бронированных машин – 7 983 (+17),

артиллерийских систем – 4 385 (+14),

РСЗО – 672 (+4),

средств ПВО – 414,

самолетов – 315,

вертолетов – 310 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 693 (+7),

крылатых ракет – 1 271,

кораблей /катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 966 (+29),

специальной техники – 640 (+8).

Кстати, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.