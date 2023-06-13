Знают, что ВСУ прорвут Запорожский фронт, – Свитан сказал, где оккупанты готовятся к обороне

Россияне бросили значительную часть своих резервов на Запорожское направление, чтобы сдерживать контрнаступление ВСУ. Однако они понимают, что рано или поздно этот фронт посыплется. Поэтому активно прорабатывают пути отступления и обороны на другие участки.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, у россиян есть хорошо укрепленные линии обороны только на двух участках фронта.

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Россияне готовятся встречать ВСУ

В русских войсках линии одна из главных линий обороны проходит от Мариуполя в сторону Донецка до Волновахи. Основную линию обороны все же сделали не на Запорожском фронте.

Готовы ВСУ встречать, понимая, что Запорожский фронт прорвут. Реально там всего лишь одна линия обороны от Васильевки до Волновахи. Если мы ее прорываем – дальше оперативное пространство и выход на Азовское побережье,

– отметил Роман Свитан.

Россияне уже ничего не смогут поделать, если туда бросят стратегические резервы. Когда Запорожский фронт прорвут, оккупанты будут вынуждены располагаться на участке фронта от Мариуполя до Донецка.

Следует заметить, что Донецкий кряж в известной степени сам себя охраняет – там высоты. Двигаться так вверх – очень опасно, ведь это приведет к немалым потерям среди личного состава ВСУ.

"Это можно делать только после получения авиации. Тогда можно работать по высотам, какими бы они ни были", – подчеркнул полковник запаса.

Потому, возможно, основное направление движения наших войск будет на Азовское побережье. Впрочем, конкретные направления будут определены только после окончания формирующихся операций, которые продолжаются сейчас.

Роман Свитан о прорыве Запорожского фронта: смотреть видео

Где еще россияне хорошо укрепились

Вторая мощная линия обороны у россиян от Васильевки до Мелитополя через Токмак. Да и сам город Токмак укреплен довольно сильно.

Отходить и разворачивать фронт будут с юга на север – из Васильевки в Мелитополь, пытаясь удержать Херсонское направление и левый берег Днепра. Хотя бы для ухода. Ведь иначе им придется отходить из-под Запорожья, а это очень большое расстояние до Крыма,

– заметил Свитан.

Если оккупанты выберут уход из Энергодара, то при точных ударах Вооруженных Сил, россияне могут и не отойти, а попасть в ловушку. Поэтому, вероятнее всего, будут делать все, чтобы удержать наши войска на линии Донецк – Мариуполь.

"После того, как "создается" Херсонский фронт, а это точно произойдет за лето, думаю, они будут пытаться закрепиться в Крыму. Подрывом того же "Крымского титана" сделают непроходимым перекоп", – предположил военный эксперт.

Чонгар и Арабатскую стрелку оккупанты будут пытаться удерживать силами и средствами, которые будут иметь в Крыму.

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