Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у росіян є добре укріплені лінії оборони лише на двох ділянках фронту.

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Росіяни готуються зустрічати ЗСУ

У російських військ лінії одна з головних ліній оборони проходить від Маріуполя в сторону Донецька до Волновахи. Основну лінію оборони все ж зробили не на Запорізькому фронті.

Готові ЗСУ зустрічати, розуміючи, що Запорізький фронт прорвуть. Реально, там всього лише одна лінія оборони від Василівки до Волновахи. Якщо ми її прориваємо – далі оперативний простір та вихід на Азовське узбережжя,

– зазначив Роман Світан.

Росіяни вже нічого не зможуть зробити, якщо туди кинуть стратегічні резерви. Коли Запорізький фронт прорвуть, окупанти будуть змушені розташовуватися на ділянці фронту від Маріуполя до Донецька.

Варто зауважити, що Донецький кряж до певної міри сам себе охороняє – там висоти. Рухатися так догори – дуже небезпечно, адже це призведе до чималих втрати серед особового складу ЗСУ.

"Це можна робити лише після отримання авіації. Тоді можна працювати по висотах, якими б вони не були", – наголосив полковник запасу.

Тому, ймовірно, головний напрямок руху наших військ буде на Азовське узбережжя. Втім конкретні напрямки будуть визначені лише після закінчення формувальних операцій, які тривають зараз.

Роман Світан про прорив Запорізького фронту: дивитись відео

Де ще росіяни добре укріпились

Друга потужна лінія оборони в росіян від Василівки до Мелітополя через Токмак. Та й саме місто Токмак укріплено доволі сильно.

Відходити та розгортати фронт будуть з півдня на північ – з Василівки до Мелітополя, намагаючись втримати Херсонський напрямок та лівий берег Дніпра. Хоча б для відходу. Адже інакше їм доведеться відходити аж з-під Запоріжжя, а це дуже велика відстань до Криму,

– зауважив Світан.

Якщо окупанти оберуть відхід з Енергодару, то при точних ударах Збройних Сил, росіяни можуть і не відійти, а потрапити у пастку. Тому, найімовірніше, робитимуть все, аби втримати наші війська на лінії Донецьк – Маріуполь.

"Після того, як "складеться" Херсонський фронт, а це точно станеться за літо, думаю, вони намагатимуться закріпитися в Криму. Підривом того ж "Кримського титану" зроблять непрохідним перекоп", – припустив військовий експерт.

Чонгар та Арабатську стрілку окупанти намагатимуться втримувати тими силами та засобами, які матимуть в Криму.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: детальніше