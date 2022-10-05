Минирование Херсонщины и переполненные больницы Евпатории – Генштаб о результатах контрнаступления ВСУ

Вооруженные Силы Украины имеют значительные успехи в своих контрнаступлениях. Они заставляют российских захватчиков убегать с оккупированных территорий.

Раненых российских военных нечем лечить. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно ВСУ имеют значительные успехи на Херсонщине, в то же время наступая на Харьковщине и Луганщине, – ISW

Какие результаты контрнаступления ВСУ

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Херсонщины. Так, при покидании россиянами городов и сел враг минирует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

Кстати, по имеющейся информации, на временно оккупированной территории Крыма, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов. Это еще раз доказывает, что украинские военные наносят значительные потери захватчикам и отвоевывают свои земли.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Достойно внимания – ВСУ освободили много новых населенных пунктов: смотрите видео