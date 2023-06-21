Контрнаступление – не только об освобождении территорий: военный эксперт назвал главную цель

За последнюю неделю наши Силы обороны продвинулись до 7 километров в Запорожском направлении. В общей сложности было освобождено 113 квадратных километров территорий. Но главной задачей контрнаступления является не только деоккупация территорий. Хотя, конечно, это его немаловажная составляющая.

Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. По его словам, пока у России есть ресурсы для обстрелов – жители даже деоккупированных территорий не будут в безопасности.

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Сколько времени может продолжаться контрнаступление

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ сейчас придерживаются четкой тактики в соответствии с разработанной стратегией. По его словам, для успеха и результатов нужно только время.

Военная книга пишет, что контрнаступательная операция может продолжаться от 2-х и до 3-х месяцев. Конечно, все это зависит от интенсивности боевых действий. Вопрос контрнаступления – это вопрос не в первую очередь об освободившихся территориях. Это о разрушении боевого потенциала,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

К примеру, территории Черниговской, Сумской и большей части Харьковской области освободили год назад. Но жители приграничных районов до сих пор страдают от вражеских авиационных ракетных и бомбовых атак, минометных и артиллерийских обстрелов. Потому что русская армия имеет соответствующий ресурс.

"Для того чтобы российская армия потеряла все эти ресурсы, есть над чем работать и украинским летчикам, и гарматчикам. Потому что только разрушение боевого потенциала путинского войска может вернуть мир и безопасность на Европейский континент в целом", – подчеркнул военный эксперт.

Вероятно, в ближайшее время на этом будет сосредоточено основное внимание украинских Сил обороны. Уже после того, как российская армия будет превращена в пепел, можно будет легче продвигаться вперед. Более того, стоит больше реагировать не на освободившуюся территорию, а на потери оккупантов.

Владислав Селезнев о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Россияне опрокидывают войска

По информации разведки Великобритании, Россия опрокидывает значительные группировки с Левобережья Херсона на Запорожское и Бахмутское направления. Речь идет в частности о воздушно-десантных войсках и морской пехоте.

Россияне после подрыва Каховской дамбы подсчитали и обнаружили, что могут 12 – 15 тысяч своих воинов перебросить с юга Херсонской области. Они уверены в том, что им ничего не угрожает там, потому что берега Днепра в этой части превратились в сплошной ил,

– отметил Владислав Селезнев.

Поговаривают, что некоторые подразделения уже появились на Лиманском и Купянском направлениях.

"Это оперативный резерв, который потом используют, чтобы кратно усилить свои боевые возможности. Потому что только таким образом они могут замедлить украинское наступление", – подчеркнул военный эксперт.

В ВСУ есть преимущество, которое следует использовать

Было очевидно, что Россия будет использовать все ресурсы, чтобы закрыть все возможные слои в собственной обороне и украинская армия не могла сдвинуться вперед. Более того, оккупанты сосредоточили на юге Запорожской и Донецкой областей не менее 1000 единиц ствольной артиллерии и другую технику.

Враг готовился к украинскому контрнаступлению.

Поможет ли им это? Нет. Но я уверен в том, что украинская армия будет действовать максимально рационально и не будет тех же штурмов "в лоб", в результате которых мы будем нести критические потери,

– подчеркнул Селезнев.

Наши войска могут использовать свое преимущество в дальнобойной высокоточной артиллерии. Именно таким образом можно эффективно уничтожать вражескую логистику, боевые и тыловые подразделения.

ВСУ имеют успехи на фронте: что известно