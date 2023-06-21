Контрнаступление – не только об освобождении территорий: военный эксперт назвал главную цель
За последнюю неделю наши Силы обороны продвинулись до 7 километров в Запорожском направлении. В общей сложности было освобождено 113 квадратных километров территорий. Но главной задачей контрнаступления является не только деоккупация территорий. Хотя, конечно, это его немаловажная составляющая.
Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. По его словам, пока у России есть ресурсы для обстрелов – жители даже деоккупированных территорий не будут в безопасности.
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Сколько времени может продолжаться контрнаступление
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ сейчас придерживаются четкой тактики в соответствии с разработанной стратегией. По его словам, для успеха и результатов нужно только время.
Военная книга пишет, что контрнаступательная операция может продолжаться от 2-х и до 3-х месяцев. Конечно, все это зависит от интенсивности боевых действий. Вопрос контрнаступления – это вопрос не в первую очередь об освободившихся территориях. Это о разрушении боевого потенциала,
– подчеркнул Владислав Селезнев.
К примеру, территории Черниговской, Сумской и большей части Харьковской области освободили год назад. Но жители приграничных районов до сих пор страдают от вражеских авиационных ракетных и бомбовых атак, минометных и артиллерийских обстрелов. Потому что русская армия имеет соответствующий ресурс.
"Для того чтобы российская армия потеряла все эти ресурсы, есть над чем работать и украинским летчикам, и гарматчикам. Потому что только разрушение боевого потенциала путинского войска может вернуть мир и безопасность на Европейский континент в целом", – подчеркнул военный эксперт.
Вероятно, в ближайшее время на этом будет сосредоточено основное внимание украинских Сил обороны. Уже после того, как российская армия будет превращена в пепел, можно будет легче продвигаться вперед. Более того, стоит больше реагировать не на освободившуюся территорию, а на потери оккупантов.
Владислав Селезнев о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Россияне опрокидывают войска
По информации разведки Великобритании, Россия опрокидывает значительные группировки с Левобережья Херсона на Запорожское и Бахмутское направления. Речь идет в частности о воздушно-десантных войсках и морской пехоте.
Россияне после подрыва Каховской дамбы подсчитали и обнаружили, что могут 12 – 15 тысяч своих воинов перебросить с юга Херсонской области. Они уверены в том, что им ничего не угрожает там, потому что берега Днепра в этой части превратились в сплошной ил,
– отметил Владислав Селезнев.
Поговаривают, что некоторые подразделения уже появились на Лиманском и Купянском направлениях.
"Это оперативный резерв, который потом используют, чтобы кратно усилить свои боевые возможности. Потому что только таким образом они могут замедлить украинское наступление", – подчеркнул военный эксперт.
В ВСУ есть преимущество, которое следует использовать
Было очевидно, что Россия будет использовать все ресурсы, чтобы закрыть все возможные слои в собственной обороне и украинская армия не могла сдвинуться вперед. Более того, оккупанты сосредоточили на юге Запорожской и Донецкой областей не менее 1000 единиц ствольной артиллерии и другую технику.
Враг готовился к украинскому контрнаступлению.
Поможет ли им это? Нет. Но я уверен в том, что украинская армия будет действовать максимально рационально и не будет тех же штурмов "в лоб", в результате которых мы будем нести критические потери,
– подчеркнул Селезнев.
Наши войска могут использовать свое преимущество в дальнобойной высокоточной артиллерии. Именно таким образом можно эффективно уничтожать вражескую логистику, боевые и тыловые подразделения.
ВСУ имеют успехи на фронте: что известно
- Контрнаступление ВСУ продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлении. 20 июня украинские военные вели наступательные действия и имели частичный успех. Они стали закрепляться на занятых рубежах.
- На Таврическом направлении за сутки 19 июня потери оккупантов убитыми и ранеными составили более пяти рот. Кроме того, там ВСУ уничтожили 46 единиц техники врага.
- К слову, в НАТО прокомментировали контрнаступление Вооруженных сил. Генсек Альянса Йенс Столтенберг убежден, что украинское командование принимает правильные оперативные решения. Хотя он заметил, что россияне в этот раз хорошо наладили оборону.