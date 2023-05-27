Все готовы, ярость и желания закипают, – майор запаса об ожидании наступления ВСУ

Украинцы ожидают наступления ВСУ. Украинские защитники много тренируются, ждут команды идти в наступление и уничтожать российских оккупантов. Подразделения отрабатывали не только физическую подготовку, но изучали тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, новые подразделения постоянно находились в процессе тренировки.

К теме Контрнаступление ВСУ может начаться завтра, послезавтра или через неделю, – Данилов

ВСУ готовы идти в наступление

Гетьман подчеркнул, что наступление – это не только атака в поле с помощью танков и пехоты. ВСУ будут разрушать все, что помогает россиянам держать оборону. Важным этапом является разведка. Нужно выполнять все действия, чтобы ВСУ продвигались с наименьшими потерями и усложнить ведение боевых действий оккупантов.

Мы должны иметь четкие связи между подразделениями, взаимодействие с авиацией, танками, артиллерией, военной разведкой, аэроразведкой и так далее. Все должно работать как одна общая система,

– подчеркнул он.

Майор запаса ВСУ отметил, что украинские защитники готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО. Эти стандарты предусматривают тактику ведения боя, как победить врага с минимальными потерями.

"Мы говорили, что наше общество немного "перегрето" ожиданием наступления. Военнослужащие, готовые к наступлению, тоже немного "перегреты". Они рвутся начинать. Все готовы, ярость и желания закипают", – добавил Гетьман.

Гетьман об ожидании наступления ВСУ: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости