Все готовы, ярость и желания закипают, – майор запаса об ожидании наступления ВСУ
Украинцы ожидают наступления ВСУ. Украинские защитники много тренируются, ждут команды идти в наступление и уничтожать российских оккупантов. Подразделения отрабатывали не только физическую подготовку, но изучали тактику.
Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, новые подразделения постоянно находились в процессе тренировки.
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ВСУ готовы идти в наступление
Гетьман подчеркнул, что наступление – это не только атака в поле с помощью танков и пехоты. ВСУ будут разрушать все, что помогает россиянам держать оборону. Важным этапом является разведка. Нужно выполнять все действия, чтобы ВСУ продвигались с наименьшими потерями и усложнить ведение боевых действий оккупантов.
Мы должны иметь четкие связи между подразделениями, взаимодействие с авиацией, танками, артиллерией, военной разведкой, аэроразведкой и так далее. Все должно работать как одна общая система,
– подчеркнул он.
Майор запаса ВСУ отметил, что украинские защитники готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО. Эти стандарты предусматривают тактику ведения боя, как победить врага с минимальными потерями.
"Мы говорили, что наше общество немного "перегрето" ожиданием наступления. Военнослужащие, готовые к наступлению, тоже немного "перегреты". Они рвутся начинать. Все готовы, ярость и желания закипают", – добавил Гетьман.
Гетьман об ожидании наступления ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал ролик с молитвой за освобождение Украины от российских оккупантов. Залужный отметил, что пришло время возвращать свое. Ролик также призывает к украинцам вступать в ряды ВСУ.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ уже готовы к мощному контрнаступлению для освобождения из-под оккупации территорий Украины. Наступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю.
- Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба объяснил, что нынешнюю операцию Вооруженных Сил Украины некорректно называть контрнаступлением. Нет контрнаступления, есть продолжение стратегической оборонной операции.