Оккупантов еще много, а боеприпасов – нет, – Гуменюк о страхах врага из-за контрнаступления ВСУ

Россияне боятся контрнаступления ВСУ, которое может начаться весной. Они пытаются обустраивать оборонительные рубежи и укреплять инженерные сооружения в Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

Интересно Российские военные готовят провокации на белорусско-украинской границе: новый перехват СБУ

Россияне боятся контрнаступления ВСУ

Гуменюк рассказала, что на Юге оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ, в частности:

обустраивают оборонительные рубежи,

укрепляют инженерные сооружения,

постоянно меняют места дислокации.

Это свидетельствует, что у них нет уверенности ни в командирах, ни в своих силах. Оккупантов до сих пор много, однако у них не так много боеприпасов.

Запасы боеприпасов у военных РФ существенно снизились, и это благодаря нашей боевой работе. Мы видим, что они переформатируются постоянно, меняют места дислокации, поскольку понимают, что до того, как начнется то самое страшное контрнаступление, мы проводим целый ряд мероприятий, чтобы ослабить их логистику,

– отметила руководитель пресс-центра.

По ее словам, силы обороны также работают, чтобы сократить численность российских военных. Это необходимо для того, чтобы подготовить захватчиков к соответствующим "правильным жестам", как между собой их называют украинские защитники.

Стоит прочесть Резников описал масштабы потерь россиян в Бахмуте и перспективы для ВСУ

Общие потери России в Украине

С самого начала полномасштабной войны российская оккупационная армия несёт немалые потери. На утро 31 марта украинские защитники уже ликвидировали почти 173,5 тысячи вражеских солдат.

Кроме этого, захватчики стремительно теряют технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы сожгли:

танков – 3 615 (+5 в сутки),

боевых бронированных машин – 6 977 (+3),

артиллерийских систем – 2 675 (+4),

РСЗО – 526,

средств ПВО – 278,

самолетов – 306,

вертолетов – 291,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 248 (+9),

крылатых ракет – 911,

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5 521 (+3),

специальной техники – 294 (+3).