Чкаловское, Байрак, Щуровка и другие: показываем карту расположения освобожденных территорий Харьковщины

Украинские военные продолжают эффективно проводить контрнаступление в Харьковской области. За прошедшие сутки ВСУ освободили ряд населенных пунктов. Рассказываем, где они расположены.

Российские захватчики ошеломлены молниеносным контрнаступлением ВСУ на Харьковщине. Признаемся, мы тоже поражены достижениями наших военных, хотя и не сомневались в них ни секунды. 24 канал показывает вам на карте, где расположены освобожденные из-под оккупации новые населенные пункты.

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Где расположено Чкаловское

Утром 11 сентября Владимир Зеленский рассказал, что удалось из-под оккупации освободить поселок Чкаловское. Глава государства добавил, что избавиться от оккупантов в этом населенном пункте удалось благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого. Военные не только вернули поселок под контроль Украины, но и подняли в нем украинский флаг.

Отметим, что Чкаловское расположено между освобожденными Купянском и Шевченковым, а также Чугуевым, который враг регулярно обстреливает.

Где на карте обозначено Чкаловское:

Где расположена Большая Камышеваха

Еще один населенный пункт, который избавили от оккупации, – Большая Камышеваха. Там удачно похозяйничали бойцы спецподразделения "Альбин" совместно с 93 батальоном ТРО. В село защитники Украины вошли 10 сентября.

Отметим, что в селе теперь тоже развевается украинский флаг. А расположено оно к западу от Изюма. Добавим также, что по этому поселку проходит автодорога Р79. К слову, сравнительно недалеко от этого населенного пункта – Славянск.

Где на карте обозначена Большая Камышеваха:

Где расположены Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка

А об освобождении этих четырех населенных пунктов рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что в Харьковской области защитники нашего государства продвигаются сразу на юг, восток и север. Причем до государственной границы осталось 50 километров.

Где на карте обозначены Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка:

Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка, а также Ольховатка – четыре села, расположенные в Балаклейском районе. Все они рядом друг с другом. А самым близким к ним большим городом является Изюм. Судя по захвату этих населенных пунктов, наши защитники продолжают продвигаться вперед, чтобы и его освободить от врага.

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