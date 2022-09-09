У нас есть серьезные успехи на Балаклейском направлении, но сейчас говорить об этом еще рано, – ОВА

Украинские военные продолжают эффективное контрнаступление в Харьковской области. В то же время глава ОВА подчеркивает, что говорить об успехах ВСУ все еще рано.

Несмотря на то, что в Харьковской области нашим военным удалось за три дня продвинуться на 50 километров, спешить радоваться не стоит. Это подчеркивает глава ОВА Олег Синегубов.

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ВСУ преуспевают на Харьковщине

Синегубов подчеркнул, что украинские военные очень мотивированы. А это значит, что у врага нет никаких шансов устоять. И именно поэтому оккупанты, уже и так хорошо деморализованные, начинают бежать с захваченных территорий.

У нас серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано,

– подчеркнул он.

ВСУ ожидают успехи вскоре

В Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно ему, в ближайшие 72 часа ВСУ могут добиться очередных успехов на Харьковщине. Если говорить предметнее, то говорится о деоккупации Купянска на Харьковщине.

Напомним, что этот город считается ключевым логистическим центром неприятеля. А все потому, что через него проходит поддержка для войск оккупантов на Изюмском направлении.

Аналитики, занимавшиеся составлением отчета, отметили, что ВСУ в Купянске могли подойти на расстояние в 15 километров. По мнению экспертов, это должно сделать позиции оккупантов еще более уязвимыми. Следовательно, открыть очередное окно возможностей для наступления наших военных.

Специалисты добавляют, что защитникам Украины уже удалось отбить Борщевку и Ивановку, расположенные вдоль трассы Е40. Также, по наблюдениям экспертов, отбить смогли Шевченково или просто обойти его, чтобы продвинуться в Грушевку. Ведение боев под последним подтверждают сами оккупанты.

Купянск – логистический узел врага

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил важность возвращения контроля над Купянском. По его словам, это ключевое стратегическое место. А все потому, что через город проезжают группировки вражеских войск. Кроме того, туда свозятся как боеприпасы, так и резервы. Так что транспортный узел, которым пользуются захватчики, следует обрубить.

Корреспондент 24 канала из Харькова Анна Черненко также сообщила интересные данные о самой ситуации в Купянске. Она заметила, что местные кафиры уже начали вывозить из города свои семьи. Эту активность наблюдают на фоне успешного и активного контрнаступления ВСУ.

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