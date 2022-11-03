В Херсоне происходит очень странная чертовщина: почему она настораживает

В Херсоне происходит очень странная фигня. Гауляйтер Стремоусов заявил, что оккупанты покинут Херсон.

ВСУ приготовиться

Раньше они наоборот не подтверждали сдачу городов ни разу, вплоть до тех пор, пока поражение не становилось очевидным.

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Поснимали флаги, что удивительно. Потому что они всегда бросают даже солдат, когда бегут, и никогда не морочились со снятием флагов.

На здании Херсонской ОГА загадочно исчезла российская тряпка-триколор / Коллаж 24 канала

Не покидает ощущение, что они готовят какой-то на*бос. Готовят, правда, очень по-русски – думаю, все эти странные вещи прекрасно вижу не только я, но и целая куча людей, прежде всего из ВСУ.

Думаю, мы готовы к любому развитию событий. Но такие удивительные действия свиней все равно настораживают.

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