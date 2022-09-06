Постепенно уничтожаем, – Жданов рассказал о главной тактике ВСУ на Херсонщине
Украинские военные проводят неторопливое наступление на Херсонщине, методически уничтожая группировку противника. Все говорит о том, что россияне оказались в оперативном окружении.
У оккупантов нет путей обеспечения своего войска, поэтому в дальнейшем они предстанут перед несложным выбором. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Эксперт отметил, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области успешны, но ограничены.
У ВСУ совершенно верная тактика: мы уничтожаем группировку россиян постепенно и методично, заставляя их сдаться или бежать. Это фактически уже оперативное оцепление, о чем говорит командование "Юг". У них нет путей обеспечения,
– объяснил специалист.
По его словам, обеспечение, которое враг проводит остатками своих сил и средств, переправляясь через Днепр по воде – оно не отвечает потребностям этой группировки.
"Командиры будут держать ситуацию под контролем столько, сколько смогут: пока бойцы не пристрелят их и пойдут сдаваться, или просто не побегут с позиций. И тут командиру выжить будет очень тяжело, если он будет стоять поперек дороги и будет кричать возвращаться в окопы", – подчеркнул Жданов.
Он резюмировал, что если командиры побегут вместе с бойцами, то у них по крайней мере "будет шанс переплыть реку Днепр".
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Контрнаступление на Херсонщине: что известно
- 29 августа Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление на многих направлениях Юга.
- Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.
- В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
- В то же время становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.
- 31 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Подробностей пока нет.
- Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2 500 км, а на 1300 км идут активные бои.
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