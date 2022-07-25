ВСУ ударили по 3 мостам в Херсонской области, у оккупантов начались проблемы с логистикой

Украинские военные давят на оккупантов и приближают освобождение территории Херсонской области. ВСУ ударили по трем мостам, что повлекло за собой проблемы с логистикой для россиян.

Украинские силы обстреляли мост через дамбу Новокаховской ГЭС

Дмитрий Бутрий, временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА, во время брифинга рассказал, что ВСУ в последнее время активно отрабатывают места скопления живой силы оккупанта, склады и логистику врага, сообщает 24 канал.

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Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по двум мостам – Антоновскому, Дарьевскому. Кроме того, 24 июля украинские силы обстреляли мост из-за дамбы Новокаховской ГЭС.

Это ослабило логистику россиян. У них есть попытки ремонта мостов, наводить понтонные переправы. Но наши армейцы работают успешно и это сигнал для российских оккупантов – пора бежать из Херсона,

– сказал Бутрий.

Он также отметил, что россияне не меняют тактику и всю военную технику размещают в жилых дворах.

ВСУ под огневым контролем держат логистические пути врага

Начальник объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты врага в Херсонской области.

Она сообщила, что оккупанты пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов.

Но очень больших мощностей у них сейчас нет и нет возможности использовать те логистические пути, которые мы контролируем. Это тоже создает условия для того, чтобы наше преимущество было больше и больше,

– резюмировала Гуменюк.

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