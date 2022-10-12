ВСУ окончательно освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: показываем их на карте

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты от врага. Уже известно, что в Херсонской области окончательно выбить оккупантов удалось из 5 населенных пунктов. Рассказываем, где они расположены.

Российские военные думали, что ракетные обстрелы и атаки дронами остановят контрнаступление ВСУ. Наши военные лишь с большим воодушевлением делают все возможное для того, чтобы врага не было на родной земле.

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Какие населенные пункты уволили полностью

Как отметили в ОК "Юг", полностью освобождены от врага следующие населенные пункты: Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное. Все они принадлежат Бериславскому району. В ведомстве подчеркнули, что на освобожденных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия. Пытаются возобновить работу социальной и критической инфраструктуры.

Во время телемарафона руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему не увеличивается площадь освобожденных территорий. По ее словам, происходит перепланировка сделки. Кроме того, оккупанты укрепляются на рубежах, на которые их удалось подвинуть. Что касается этих пяти населенных пунктов, то в них все еще опасно.

Там установлены украинские флаги, и продолжаются стабилизационные мероприятия. Мы снова обращаемся ко всем с просьбой не торопиться возвращаться в населенные пункты, поскольку там есть и заминирование, и другие неприятные сюрпризы, оставленные оккупантами.

– подчеркнула она.

Она добавила, что сначала нужно провести определенную работу на освобожденных территориях. Только после этого можно будет жителям возвращаться в свои дома, которые они покинули, спасаясь от войны.

Где на карте расположены населенные пункты

Все эти населенные пункты граничат друг с другом. Например, от Новогригорьевки до Дудчан – деревни на берегу Днепра – около 20 километров пути. Кроме того, эти села расположены восточнее Давидового Брода, который еще неделю назад освободили от россиян.

Где расположены Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное: карта

Напомним, что президент Владимир Зеленский об освобождении Новогригорьевки сообщал еще 5 октября. Он отметил, что не прошло и суток от псевдореферендума, как удалось выбить оккупантов и стабилизировать ситуацию в самой Новогригоровке, а также Нововоскресенске и Петропавловке.

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