Закон бумеранга: на Херсонщине оккупанты случайно выпустили бомбы на своих "побратимов"

Россияне продолжают обстреливать правобережную Херсонщину. Впрочем, пытаясь причинить как можно больше боли украинцам, нередко из-за нелепости атакуют собственные позиции.

ВСУ продолжают наступательные действия на юге, готовясь к форсированию Днепра. В связи с этим враг усиливает обстрел правобережной Херсонщины. Впрочем, нередко, кроме вреда, оккупанты сами того не желая делают для наших защитников "полезное дело" - самоликвидируются. Об этом сообщила начальник Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Смотрите также Наши запросы выполнены на 15%: в какой технике остро нуждаются в ВСУ для контрнаступления

Неожиданная "помощь"

Наталья Гуменюк отмечает, что на Херсонщине из-за собственной несуразности оккупанты часто бомят самих себя. Так, по словам спикера, 9 августа россияне трижды атаковали свои позиции.

Пытаясь выпустить управляемые авиабомбы из тактической авиации на Бериславский район, они впустили три КАБа прямо на себя, на свои собственные подразделения.

Вот таким образом сработала вторая армия мира,

– подытожила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", россияне в последнее время подтягивают новые резервы и выпускают по мирным жителям Херсонщины большее количество снарядов. Они пытаются держаться на отметке 60 – 70 обстрелов в сутки.

Контрнаступление Украины продолжается: