Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, формовочные операции продлятся не более недели. Далее ВСУ перейдут к более активным действиям.
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Что происходит на Запорожье
Украинские военные имеют определенные успехи на Запорожском направлении. Западные аналитики уверены, что это и начало большого контрнаступления, однако призывают не спешить с выводами.
Это начало следующего этапа контрнаступления. Это формовочные операции, которые проводят с помощью большей части батальонно-тактических групп. Задача этого этапа – проверить чуть ли не всю оборону противника вдоль линии фронта,
– объяснил Роман Свитан.
Речь идет об расстоянии от Орехового до Купянска – около 700 километров. На всей протяженности фронта таковы формовочные операции уже проводили. В частности, проведенные накануне операции в районе Бахмута привели к тому, что ВСУ уже прошли несколько километров по высотам города.
Подобная ситуация и в Авдеевке – оккупантов оттеснили с первой линии обороны, взводных опорных пунктов.
"Это пока только этап формовочных операций. Их задача – первая линия обороны, взводные опорные пункты, проверка готовности врага, поиск более или менее готовых мест к реальным прорывам", – отметил военный эксперт.
Формовочные операции производят около двух недель. Вероятно, одна неделя они уже продолжаются.
Роман Свитан о событиях в Запорожском направлении: смотреть видео
Как ситуация будет развиваться дальше
Когда бригады начнут выполнять боевые задания, тогда и начнется прорыв первой и второй линии обороны. Далее будут вводить корпуса, то есть несколько бригад для прорыва всех линий обороны и каскадного обрушения фронта.
Тогда уже будут подведены стратегические резервы. Но это пока еще впереди. Думаю, на следующей неделе уже будут привлечены бригады, которые пойдут в работу на прорывы,
– сказал полковник запаса.
Свитан добавил, что все эти этапы являются классикой развития наступательных операций. Она расписана поэтапно и осуществляется в соответствии с планами нашего Главнокомандующего.
ВСУ пошли в наступление: важные новости
- Президент Украины 10 июня официально заявил, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступательные действия. Деталей, конечно, не разглашали, поскольку это нецелесообразно. Так Зеленский ответил на вопросы журналистки о реакции на заявление Владимира Путина о начале украинского наступления.
- Напомним, что российский диктатор 9 июня впервые прокомментировал возможность контрнаступления ВСУ. Конечно, Путин начал давать свою "экспертную" оценку действиям украинских военных. Он заявил, что вроде бы Украина "не смогла достичь поставленных целей". Очевидно, Путин хотел хоть как-то успокоить россиян и поднять боевой дух оккупантам.
- Тем временем, западные аналитики начинают обсуждать первые успехи Вооруженных сил. В частности, в ISW рассказали о некоторых продвижениях украинских военных на Донецком на Запорожском направлениях. Разведчики предположили, что ВСУ могли прорвать первую линию обороны россиян.