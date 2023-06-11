Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, формовочные операции продлятся не более недели. Далее ВСУ перейдут к более активным действиям.

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Что происходит на Запорожье

Украинские военные имеют определенные успехи на Запорожском направлении. Западные аналитики уверены, что это и начало большого контрнаступления, однако призывают не спешить с выводами.

Это начало следующего этапа контрнаступления. Это формовочные операции, которые проводят с помощью большей части батальонно-тактических групп. Задача этого этапа – проверить чуть ли не всю оборону противника вдоль линии фронта,

– объяснил Роман Свитан.

Речь идет об расстоянии от Орехового до Купянска – около 700 километров. На всей протяженности фронта таковы формовочные операции уже проводили. В частности, проведенные накануне операции в районе Бахмута привели к тому, что ВСУ уже прошли несколько километров по высотам города.

Подобная ситуация и в Авдеевке – оккупантов оттеснили с первой линии обороны, взводных опорных пунктов.

"Это пока только этап формовочных операций. Их задача – первая линия обороны, взводные опорные пункты, проверка готовности врага, поиск более или менее готовых мест к реальным прорывам", – отметил военный эксперт.

Формовочные операции производят около двух недель. Вероятно, одна неделя они уже продолжаются.

Роман Свитан о событиях в Запорожском направлении: смотреть видео

Как ситуация будет развиваться дальше

Когда бригады начнут выполнять боевые задания, тогда и начнется прорыв первой и второй линии обороны. Далее будут вводить корпуса, то есть несколько бригад для прорыва всех линий обороны и каскадного обрушения фронта.

Тогда уже будут подведены стратегические резервы. Но это пока еще впереди. Думаю, на следующей неделе уже будут привлечены бригады, которые пойдут в работу на прорывы,

– сказал полковник запаса.

Свитан добавил, что все эти этапы являются классикой развития наступательных операций. Она расписана поэтапно и осуществляется в соответствии с планами нашего Главнокомандующего.

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