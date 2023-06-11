Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, формувальні операції триватимуть не більше ніж тиждень. Далі ЗСУ перейдуть до активніших дій.
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Що відбувається на Запоріжжі
Українські військові мають певні успіхи на Запорізькому напрямку. Західні аналітики певні, що це і є початок великого контрнаступу, однак закликають не поспішати із висновками.
Це початок наступного етапу контрнаступу. Це формувальні операції, які проводять за допомогою здебільшого батальйонно-тактичних груп. Завдання цього етапу – перевірити ледь не всю оборону противника вздовж лінії фронту,
– пояснив Роман Світан.
Мовиться про відстань від Оріхового до Куп'янська – близько 700 кілометрів. На всій протяжності фронту такі формувальні операції вже проводили. Зокрема, проведені напередодні операції в районі Бахмута призвели до того, що ЗСУ уже пройшли декілька кілометрів по висотах міста.
Подібна ситуація і в Авдіївці – окупантів відтиснули з першої лінії оборони, взводних опорних пунктів.
"Це поки лише етап формувальних операцій. Їхнє завдання – перша лінія оборони, взводні опорні пункти, перевірка готовності ворога, пошук більш або менш готових місць до реальних проривів", – зазначив військовий експерт.
Формувальні операції проводять близько двох тижнів. Ймовірно, один тиждень вони вже тривають.
Роман Світан про події на Запорізькому напрямку: дивитись відео
Як ситуація розвиватиметься далі
Коли уже бригади почнуть виконувати бойові завдання, тоді й почнеться прорив першої та другої лінії оборони. Далі – вводитимуть корпуси, тобто декілька бригад для прориву всіх ліній оборони й каскадного обрушення фронту.
Тоді уже будуть підведені стратегічні резерви. Але це ще поки попереду. Думаю, наступного тижня уже будуть залучені бригади, які підуть в роботу на прориви,
– припустив полковник запасу.
Світан додав, що усі ці етапи є класикою розвитку наступальних операцій. Вона поетапно розписана та здійснюється відповідно до планів нашого Головнокомандувача.
ЗСУ пішли в наступ: важливі новини
- Президент України 10 червня офіційно заявив, що Збройні Сили України розпочали контрнаступальні дії. Деталей, звісно, не розголошували, оскільки це недоцільно. Так Зеленський відповів на запитання журналістки щодо реакції на заяву Владіміра Путіна про початок українського наступу.
- Нагадаємо, що російський диктатор 9 червня вперше прокоментував можливість контрнаступу ЗСУ. Звісно, Путін почав давати свою "експертну" оцінку діям українських військових. Він заявив, що начебто Україна "не змогла досягти поставлених цілей". Вочевидь Путін хотів хоч якось заспокоїти росіян та підняти бойовий дух окупантам.
- Тим часом західні аналітики починають обговорювати перші успіхи Збройних сил. Зокрема, в ISW розповіли про деякі просування українських військових на Донецькому на Запорізькому напрямках. Розвідники припустили, що ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян.