Украине для успеха предстоит провести серию контрнаступлений, а не одно, – Al Jazeera

Позже Силы обороны Украины начнут мощное контрнаступление. Между тем, американские аналитики убеждены, что для успеха нашему государству понадобится серия, а не одно.

В Институте изучения войны, вашингтонском аналитическом центре, считают, чтобы получить преимущество, Украине нужно будет начать серию контрнаступлений, а не одно.

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"Поражение будет иметь глобальные последствия"

В ISW отмечают, что операции имели бы "двойную цель". В частности, "убедить Путина принять достигнутый путем переговоров компромисс или создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины, чтобы Киев и его западные союзники могли фактически заморозить конфликт самостоятельно, независимо от решений Путина".

Джеймс Никси, руководитель программы по России и Евразии Chatham House, мозгового центра в Лондоне, не сомневается, что каждая сторона будет продолжать "отрывать друг от друга куски" в течение следующих месяцев в надежде получить преимущество за столом переговоров.

Издание отмечает, что предстоит переломный период: "Если Украине не удастся достичь прогресса на поле боя со своим западным оружием, союзники могут не захотеть присылать более дорогой техники".

Ставки высоки. Поражение Украины будет иметь глобальные последствия, и не будет такой вещи, как европейская безопасность, как мы ее понимаем,

– подчеркнул Никси.

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У них еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим, – Зеленский

Во время поездки в Черниговскую область президент подчеркнул, что все оккупированные территории Украины будут освобождены от захватчиков. Владимир Зеленский отметил, что нельзя дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации.

"У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – подчеркнул украинский лидер.