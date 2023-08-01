Контрнаступление ВСУ на Юге уже истощило силы двух российских армий, – разведка Британии

На Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Так, контрнаступление ВСУ уже истощило силы двух российских армий.

Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, на Юге общие проблемы для российских командиров будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.

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Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ на Юге

Как рассказали в разведке, на Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Южнее Орехова украинские войска сосредоточились против 58-й общевойсковой армии России.

58 общевойсковая армия России, скорее всего, борется с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые находятся в напряженных боях более восьми недель.

Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские войска стянуты с Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией.

Элементы 5-й общевойсковой армии, вероятно, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно назрела ротация с линии фронта,

– отметили британские разведчики.

Эксперты подчеркнули, что на юге общие проблемы для российских командиров, скорее всего, будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.

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