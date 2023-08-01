Контрнаступление ВСУ на Юге уже истощило силы двух российских армий, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
На Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Так, контрнаступление ВСУ уже истощило силы двух российских армий.
Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, на Юге общие проблемы для российских командиров будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.
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Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ на Юге
Как рассказали в разведке, на Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Южнее Орехова украинские войска сосредоточились против 58-й общевойсковой армии России.
58 общевойсковая армия России, скорее всего, борется с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые находятся в напряженных боях более восьми недель.
Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские войска стянуты с Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией.
Элементы 5-й общевойсковой армии, вероятно, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно назрела ротация с линии фронта,
– отметили британские разведчики.
Эксперты подчеркнули, что на юге общие проблемы для российских командиров, скорее всего, будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- На Купянском направлении противник штурмовал и производил поиск слабых мест в нашей обороне.
Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска.
- На Лиманском направлении противник также пытался наступать вёл действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Все действия врага бесспорны.
- На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 квадратных километров. За неделю освобождено 2 квадратных километра.
- На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка – успеха не имел.
- Под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины уволили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
- На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освободившаяся площадь составляет 204,7 квадратных километров. Увеличено за неделю на 12,6 квадратных километров.