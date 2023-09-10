Такое мнение 24 Каналу выразил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он добавил, что россияне хотя и находятся в обороне, но могут сдерживать наши войска благодаря хорошо оборудованным инженерным позициям.
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Россияне научились обороняться
"Сейчас они сдерживают наши войска даже не благодаря своей артиллерии, хоть она и преобладает нашу, не благодаря большим полкам и дивизиям, которые тоже у них есть, но именно из-за хорошо оборудованных инженерных позиций", – рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Он добавил, что мобильные группы врага используют переносные системы противотанковых ракетных комплексов и мешают ВСУ проходить. Оккупанты уже хорошо научились обороняться.
Роман Костенко рассказал, как работает артиллерия противника: смотрите видео
Ломаются стереотипы войны
Принято считать, что наступление всегда опаснее обороны, ведь противник подготовлен и ждет, в то время как мы – менее закрыты и защищены, но сегодняшняя ситуация показывает, что эти принципы меняются.
Общаясь с нашими военными, они говорят, что наступать легче, чем удерживать позиции. Например, нам удалось взять какой-нибудь один рубеж или посадку, но тогда вся артиллерия противника начинает их уничтожать. Поэтому военные стереотипы меняются и ребята говорят, что идти в атаку легче, чем стоять,
– подчеркнул Роман Костенко.
Причиной этого, по словам Костенко, большая насыщенность артиллерии и ее точность, которую задают дроны. Если раньше стояли целые дивизионы, полковая артиллерия, которые просто "насыпали" валом огня и так попадали в цель, то сейчас единичные орудия делают то, что раньше делали дивизионы.
Их корректирует беспилотник, поэтому даже если мы заняли какую-нибудь позицию, то удержать ее очень тяжело, потому что артиллерия работает точно. Ни в каких войнах она такой точной не была. Это сложно, но такие реалии войны,
– подытожил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Враг несет потери: как проходит контрнаступление
- Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление может продолжиться и зимой, если продвигаться вперед станет труднее. Он подчеркнул, что продвижение идет медленнее, а причиной этого есть очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.
- На Юге продолжается постоянная контрбатарейная борьба, впрочем, украинские защитники продолжают наносить россиянам немалых потерь. Только на этом направлении в течение 9 сентября враг потерял 3 лодки, один полевой пункт боеснабжения, самоходную артиллерийскую установку, пушки, бронетехнику и многое другое.
- Россия пытается усилить свой военный потенциал и как-то компенсировать потери. Западные СМИ утверждают, что россияне якобы могут наращивать производство снарядов до 2 миллионов в год и вдобавок еще 200 танков. Однако аналитики добавляют, что производство такого количества снарядов недостаточно для такой активной войны, как в прошлом году.