Таку думку 24 Каналу висловив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він додав, що росіяни, хоч і перебувають в обороні, але можуть стримувати наші війська завдяки добре обладнаним інженерним позиціям.

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Росіяни навчилися оборонятися

"Зараз вони стримують наші війська навіть не завдяки своїй артилерії, хоч вона і переважає нашу, не завдяки великим полкам і дивізіям, які теж у них є, але саме через добре обладнані інженерні позиції", – розповів секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Він додав, що мобільні групи ворога використовують переносні системи протитанкових ракетних комплексів та заважають ЗСУ проходити. Так, окупанти вже добре навчилися оборонятися.

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Ламаються стереотипи війни

Заведено вважати, що наступ завжди є небезпечнішим, ніж оборона, адже противник підготовлений і чекає, в той час, як ми – менш закриті й захищені, але сьогоднішня ситуація показує, що ці принципи міняються.

Спілкуючись з нашими військовими, вони кажуть, що наступати легше, ніж потім втримувати позиції. Наприклад, нам вдалося взяти якийсь один рубіж чи посадку, але тоді вся артилерія противника починає їх знищувати. Тому військові стереотипи міняються і хлопці кажуть, що йти в атаку легше ніж стояти,

– підкреслив Роман Костенко.

Причиною цього, за словами Костенка, є велика насиченість артилерії і її точність, яку задають дрони. Якщо раніше стояли цілі дивізіони, полкова артилерія, які просто "насипали" валом вогню і так попадали в ціль, то зараз одиничні знаряддя роблять те, що раніше робили дивізіони.

Їх корегує безпілотник, тому навіть якщо ми зайняли якусь позицію, то втримати її дуже важко, бо артилерія працює точно. У жодних війнах вона такою точною не була. Це складно, але такі реалії війни,

– підсумував секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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