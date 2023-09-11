Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, подчеркнув, что когда ударят морозы, они также усложнят боевые действия, которые все равно будут продолжаться.
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Подняли коэффициент уничтожения артиллерии врага
Он отметил, что HIMARS может наносить удары не обязательно с грунта. Он имеет и такую компоновку и продуман так, что может быть применим на более или менее твердой дороге.
"Кроме того, и украинская техника может двигаться по дорогам. Но здесь, по мнению военного эксперта, все будет зависеть от скорости маневра и качества тактического мастерства. Не будет полной копии боевых действий, которые были зимой. И затишья не будет. В основном дойдем до так называемого огневого равновесия. И мы уже находились в ней", – отметил военный эксперт.
Но есть немаловажная деталь, которая сложилась в этом году. В мае мы значительно подняли коэффициент уничтожения вражеской артиллерии. И эти показатели вдвое превышают средний показатель за полтора года.
Это говорит о том, что на марше дроновая философия ведения боя. Половину российских установок уничтожают дроны-камикадзе. Потому зима не будет абсолютной калькой предыдущей,
– подчеркнул Петр Черник.
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Помогут и кассетные боеприпасы
Также в уничтожении артиллерии неприятеля важную роль играют кассетные боеприпасы. Потому что главный кассетный артиллерийский снаряд М864 имеет 72 элемента, он фрагментируется, разбрасывается над полем боя и обязательно находит некую цель и ее повреждает.
Но самое главное – это дроны и контрбатарейная борьба. Специальная аппаратура такая как AN/TPQ-36/48/50, немецкая машина Cobra. Ничего подобного у россиян нет. Мы действительно выросли в этой части существенно и это очень большой шаг вперед,
– заметил военный эксперт.
А если получим к HIMARS кассетные боеприпасы, которые могут наносить удары до 60 километров, то еще больше возрастет наш коэффициент поражения.
Военная помощь от партнеров
- Украина в ближайшее время может получить от США тактические ракетные системы большой дальности ATACMS. Как сообщил чиновник из Белого дома, ракеты, вероятно, будут включены в пакет помощи по безопасности. Однако окончательное решение еще не принято.
- Также The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты могут передать Украине вторую партию кассетных снарядов. Они позволят сохранить динамику наступления на Юге и значительно усилят возможности Сил обороны поражать врага и наносить ему больше потерь.
- Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что осенью ВСУ получит противотанковые снаряды с обедненным ураном. Их должны предоставить одновременно с танками Abrams. В США отметили, что эти боеприпасы будут наиболее эффективными для противодействия российским танкам.