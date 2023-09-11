Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, подчеркнув, что когда ударят морозы, они также усложнят боевые действия, которые все равно будут продолжаться.

К теме ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

Подняли коэффициент уничтожения артиллерии врага

Он отметил, что HIMARS может наносить удары не обязательно с грунта. Он имеет и такую компоновку и продуман так, что может быть применим на более или менее твердой дороге.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

"Кроме того, и украинская техника может двигаться по дорогам. Но здесь, по мнению военного эксперта, все будет зависеть от скорости маневра и качества тактического мастерства. Не будет полной копии боевых действий, которые были зимой. И затишья не будет. В основном дойдем до так называемого огневого равновесия. И мы уже находились в ней", – отметил военный эксперт.

Но есть немаловажная деталь, которая сложилась в этом году. В мае мы значительно подняли коэффициент уничтожения вражеской артиллерии. И эти показатели вдвое превышают средний показатель за полтора года.

Это говорит о том, что на марше дроновая философия ведения боя. Половину российских установок уничтожают дроны-камикадзе. Потому зима не будет абсолютной калькой предыдущей,

– подчеркнул Петр Черник.

Военный эксперт оценил, как будут разворачиваться боевые действия в осенне-зимний период: смотрите видео

Помогут и кассетные боеприпасы

Также в уничтожении артиллерии неприятеля важную роль играют кассетные боеприпасы. Потому что главный кассетный артиллерийский снаряд М864 имеет 72 элемента, он фрагментируется, разбрасывается над полем боя и обязательно находит некую цель и ее повреждает.

Но самое главное – это дроны и контрбатарейная борьба. Специальная аппаратура такая как AN/TPQ-36/48/50, немецкая машина Cobra. Ничего подобного у россиян нет. Мы действительно выросли в этой части существенно и это очень большой шаг вперед,

– заметил военный эксперт.

А если получим к HIMARS кассетные боеприпасы, которые могут наносить удары до 60 километров, то еще больше возрастет наш коэффициент поражения.

Военная помощь от партнеров