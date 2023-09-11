Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, наголосивши, що коли вдарять морози, вони також ускладнять бойові дії, які все одно будуть продовжуватись.

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Підняли коефіцієнт знищення артилерії ворога

Він зазначив, що HIMARS може завдавати ударів не обов'язково з ґрунту. Він має й таку компоновку та продуманий так, що може бути застосований на більш-менш твердій дорозі.

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"Крім того, й українська техніка може рухатись дорогами. Але тут, на думку військового експерта, все буде залежати від швидкості маневру і якості тактичної майстерності. Не буде повної копії бойових дій, які були взимку. І затихання не буде. В основному дійдемо до так званої вогневої рівноваги. І ми вже в ній перебували", – зазначив військовий експерт.

Але є важлива деталь, яка склалась цього року. У травні ми значно підняли коефіцієнт знищення ворожої артилерії. І ці показники вдвічі перевищують середній показник ха півтора року.

Це свідчить, що на марші дронова філософія ведення бою. Половину російських установок знищують дрони-камікадзе. Тому зима не буде абсолютною калькою попередньої,

– наголосив Петро Черник.

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Допоможуть й касетні боєприпаси

Також у знищенні артилерії ворога відіграють важливу роль касетні боєприпаси. Тому що головний касетний артилерійський снаряд М864 має 72 елементи, він фрагментується, розкидається над полем бою і обов'язково знаходить якусь цілі і її ушкоджує.

Але найголовніше це дрони та контрбатарейна боротьба. Спеціальна апаратура така як AN/TPQ-36/48/50, німецька машина Cobra. Нічого подібного в росіян немає. Ми дійсно виросли у цій частині суттєво і це дуже великий крок уперед,

– зауважив військовий експерт.

А якщо отримаємо до HIMARS касетні боєприпаси, які можуть завдавати ударів до 60 кілометрів, то ще більше зросте наш коефіцієнт ураження.

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