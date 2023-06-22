Удачно кошмарят российскую пехоту: как украинские минометчики работают возле Угледара

ВСУ контрнаступают, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Пехоте помогают минометчики, уничтожающие и единичных оккупантов, и целые российские командные пункты.

Так, минометчики 68 ОЕБр ВСУ показали, как уничтожают опорный пункт российских войск на Донбассе. Свою работу они выполняли по одному из таких объектов в районе Павловки Донецкой области.

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Как украинские минометчики уничтожают россиян на фронте

В подразделении минометчиков 68 ОЕБр достаточно опытные воины. Так, минометчик с позывным "Аид" подписал контракт с Вооруженными Силами еще в 2013 году, поэтому имеет за плечами несколько лет боевого опыта в АТО. 25 февраля 2022 года он вернулся в ряды ВСУ.

Как украинские минометчики работают по оккупантам: смотрите видео

Военнослужащий с позывным "Гриша" воевал в АТО в течение 2015 – 2016 годов. После начала полномасштабной войны он тоже вернулся на фронт. "Итальянец" вступил в ряды Вооруженных Сил еще в 1990 году.

Украинские минометчики работают на Угледарском направлении / Фото Софии Николиной

На вооружении у них – итальянские минометы 1964 года производства. Боеприпасы для этих минометов разные – как советские, так и современные европейские и американские.

По словам самих минометчиков, лучшими снарядами являются американские. Ведь, во-первых, они точные, а во-вторых, перед запуском можно переключать "режим" мины с осколочной на фугасную и наоборот.

В Бригаде сейчас проводят сбор

Угледарское направление крайне важно в контрнаступательных действиях ВСУ, поскольку в случае успеха здесь украинские воины перебьют россиянам важное логистическое соединение: к югу от Угледара проходит железнодорожный путь, соединяющий Волноваху и ныне оккупированный Мелитополь. Если ВСУ удастся взять его под огневой контроль, то россияне лишатся целого железнодорожного сообщения.

Бойцы 68 ОЕБр просят присоединиться к сбору на машину для них и Геннадия Оноприенко. К сожалению, своего боевого коня украинские воины потеряли во время выполнения боевого дежурства.

Украинские военные подчеркивают, что до этого никогда ничего не просили и сами справлялись с проблемами, однако сейчас нуждаются в помощи. Они также отметили, что каждая гривна помогает, а также спасает жизнь как ребят на передовой, так и гражданских.

Присоединиться к сбору можно отправив деньги на карту Монобанка, на имя Алексея Солдатова – 5375 4112 0575 6716.