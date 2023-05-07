Вся группировка России будет обречена, – военный эксперт озвучил сценарий деоккупации Мариуполя

Единственный и абсолютно реалистичный сценарий освобождения Мариуполя – брать город в кольцо и отрезать от линии поставок. Все, чтобы избежать больших потерь.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что все видели на примере Бахмута, что бывает, когда проходят городские бои.

Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

"В Бахмуте мы держим оборону, не атакуем. И в Бахмуте мы перемалываем, уничтожаем огромное количество российских солдат, которые атакуют. Если мы пойдем в атаку в лобовую на Мариуполь, такая судьба будет у наших солдат", – пояснил Нарожный.

По его мнению, украинская армия без проблем сможет уничтожать вражеские корабли. Ведь Украина имеет, в частности, ракеты "Нептун" и "Гарпун".

"А по суше его можно отрезать от линии поставок. И вся та группировка, которая останется, если такие самоубийцы будут, если они останутся в Мариуполе, они просто со временем будут уничтожены", – заявил военный эксперт.

Как можно деоккупировать Мариуполь: смотрите видео

У оккупантов будет только два варианта – или сдаваться, или морем бежать в Россию.

"Такая же история с Донецком. Нет никакого смысла втягиваться в городские бои. Поэтому нужно тоже брать в кольцо, отрезать от линии поставок. Такая же история с Луганском", – убежден Павел Нарожный.

Оккупанты будут обречены

Он отметил, если к Мариуполю близко подойдет украинская артиллерия, то она будет держать кольцо под огневым контролем, чтобы уничтожать все, что будет двигаться в сторону города. И этого, мол, будет достаточно.

"Вот яркий пример – тот же Херсон. Мы в кольце его не держали, мы просто уничтожили линии поставок. Так же можно сделать с Мариуполем", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, ВСУ нужно будет уничтожить железную дорогу и все автомобильные пути.

И после того вся группировка, которая будет в Мариуполе, будет обречена,

– подытожил Нарожный.

Россияне готовятся оборонять Мариуполь