Оккупанты в глубокой обороне на Запорожье: боится ли враг контрнаступления ВСУ

На временно оккупированных территориях Запорожской области враг готовится к контрнаступательным действиям ВСУ. В то же время оккупанты нагло обворовывают украинские земли в заключение.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, россияне терроризируют мирное население на прифронтовых территориях.

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Россияне готовятся обороняться

Аскад Ашурбеков объяснил, что уже больше месяца фактически враг застыл в состоянии глубокой обороны.

То есть все действия, которые он ведет, направлены на то, чтобы сдержать ВСУ или подготовиться к возможному контрнаступлению ВСУ,

– отметил он.

Такая тактика наблюдается по всей линии фронта, начиная от Малиновской общины, Буряковской, заканчивая Васильевской общиной – Каменское, Степногорск.

"Эти оборонные действия также сопровождаются постоянными обстрелами прифронтовых общин, гражданской инфраструктуры гражданских общин", – сообщил он.

По его словам, каждый день страдает Ореховым. Также враг прицельно ударил по Гуляйполю, разрушив гражданскую инфраструктуру.

Аскад Ашурбеков рассказал, как в Запорожской области оккупанты готовятся встречать ВСУ: смотрите видео

Россияне уничтожают все вокруг

Депутат Запорожского областного совета подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция к снижению интенсивности боевых действий. Однако россияне привлекают практически весь свой арсенал для террора Запорожского направления.

Враг наносит ракетные удары с самолетов, использует управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию, РСЗО,

– подчеркнул он.

По его мнению, таким образом россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ и обезопасить себя от большого количества украинских военных именно на прифронтовых территориях.

Впрочем, в результате таких действий окупантов существенно страдает гражданская инфраструктура.

"Если говорить о ключевых общинах – Орехов, Гуляйполе, то все, что выше первого этажа, разрушено ударами врага", – рассказал Ашурбеков.

Прицельно оккупанты разрушают детсады и школы, потому что думают, что там могут базироваться подразделения ВСУ.

Враг грабит украинцев в заключение

Аскад Ашурбеков объяснил, что с начала 2023 года Вооруженные силы окупантов накапливают живую силу на временно оккупированных территориях. Речь идет о Мелитополь, Бердянск, Токмак, Энергодар.

"Они увеличивают количество живой силы и ведут третью, четвертую линию обороны, роют окопы, думая, что это каким-то образом может сдержать ВСУ", – сообщил он.

По его словам, есть информация о том, что враг сам не верит в свои успешные оборонительные действия. Поэтому параллельно происходит подготовка к эвакуации, грабежам аграриев и культурному фонду.

Они стараются максимально это время использовать, чтобы пополнить материальные запасы и грабить украинских людей на временно оккупированных территориях,

– убежден депутат.

Так что паника у россиян все же есть.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

В Кирилловке над морем упал российский КА-52. Очевидцы предполагают, что пилот мог не справиться с управлением из-за туманной погоды.

Стало известно, что к временно оккупированному Мелитополю оккупанты подогнали 40 автобусов. Очевидно, что они готовятся бежать из украинской земли.

В Мелитополе также появляются призывы к эвакуации. Это хороший знак для Украины.