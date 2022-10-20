Как оккупанты массово бегут из Херсонской области: спутник зафиксировал, куда двигаются россияне

Российские военные на фоне наступления ВСУ массово покидают правобережье оккупированной Херсонской области. Захватчики с помощью парома перемещают военную технику на левый берег Днепра.

Грузовой паром россиян с начала октября совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и технику через Днепр. Спутниковые снимки и видео, которые публикуют сами оккупанты, свидетельствуют, что они перебрасывают технику из района поселка Козацкое в Новую Каховку.

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Оккупанты вывозят технику в сторону Новой Каховки

Журналистам "Радио Свобода" удалось зафиксировать перемещение техники врага благодаря соцсети военного Макара Теплинского, хоть и родом из Луганской области, но воюющего на стороне России.

Именно этот оккупант с начала октября публиковал фото и видео перемещения оккупантов и их военной техники. Как свидетельствуют спутниковые фото Planet Labs, оккупанты в начале октября приостановили отправку оборудования к "опасному" правому берегу в районе поселка Козацкое.

С тех пор, как отмечают журналисты, паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в российской соцсети Вконтакте. Впоследствии он опубликовал и видео



Военный Макар Теплинский на пароме / Фото из профиля оккупанта в Вконтакте

Журналисты идентифицировали локацию на видео и его точные координаты. Сообщается, что видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Козацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казацкий в направлении Новой Каховки.



Схема движения парома / "Схемы"



Журналисты установили локацию, где оккупанты перебрасывают технику / "Схемы"

СМИ отмечают, что ВСУ неоднократно наносили удар по этой переправе. Один из ударов произошел 23 сентября, о чем свидетельствует спутниковое изображение Sentinel-2. На снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке.



Дым в районе причала в районе Новой Каховки 23 сентября / Фото "Схемы"

Спутниковые снимки, сделанные в октябре, свидетельствуют, что активизировался вывоз военной техники оккупантов в сторону Новой Каховки.



Оккупанты вывозят технику / Фото "Схемы"

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, по всей вероятности, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.



Пустой паром оккупантов / Фото "Схемы"

Журналисты идентифицировали оккупантов

Оккупант Макар Теплинский опубликовал видео из Новой Каховки, где разместилось его подразделение. Видео "День рождения друга ВДВ", как установили журналисты, снято в ресторане "Нефертити" в Новой Каховке.



Российские военные в Новой Каховке / Фото из профиля оккупанта Теплинского

Журналистам удалось идентифицировать трех оккупантов, которые на видео с Теплинским.

Это житель Краснодарского края Рубик Мкртычев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков.

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