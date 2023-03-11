Россияне хотят сорвать контрнаступление ВСУ: каков план врага

Украинская армия готовится к контрнаступательным действиям. Российские оккупанты это прекрасно понимают и пытаются сорвать планы Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, во время подготовки плана контрнаступления военное командование Украины, в частности, учитывает погодные условия.

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"Украинские военные просчитывают, какой будет почва. От этого будет зависеть неделя или месяц, когда будет наступление", – отметил Ступак.

От чего зависит начало контрнаступления ВСУ

Экс-сотрудник СБУ предположил, что от погодных условий может зависеть даже регион, в котором начнется контрнаступление украинских войск.

Где будет более теплая погода и сухая почва, там и будет уместнее начинать контрнаступление,

– сказал Ступак.

Эксперт Украинского института будущего подчеркнул, что, кроме погоды, контрнаступление зависит еще от огромного количества факторов, в частности:

готовности наших штурмовых групп;

наличия западной техники;

наличия запасных частей к этой технике и топлива.

Иван Ступак рассказал о намерениях россиян: смотрите видео

Россияне охотятся за западной техникой

Кроме того, сейчас нужно постоянно прятать поступающее в Украину западное вооружение, ведь россияне за ним активно охотятся.

Я более чем убежден, что последний ракетный обстрел (9 марта – 24 Канал) частично был рассчитан на поражение мест скопления нашей техники, запчастей и боеприпасов, которые накапливаются для контрнаступления,

– отметил Ступак.

По его словам, такие цели для российских оккупантов очень важны.

"Россияне надеются поразить места хранения техники и боеприпасов, чтобы помешать контрнаступлению полностью или отсрочить его. Они хотят выиграть время для своего наступления на Востоке или на Юге", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

Истерика в Кремле

Ступак отметил, что оккупантам сейчас очень тяжело найти места хранения украинской техники и оружия. Ведь на это нужно время. К тому же россиянам не хватает корректировщиков огня, которых постоянно ловит СБУ.

Кроме того, удар по Украине 9 марта был достаточно эмоциональным. Сидит там человечек в Кремле, топает ножками и хочет отомстить. Выдумывает какие-то "удары возмездия",

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он предположил, что Владимиру Путину докладывали, что российские военные еще не до конца подготовились к ракетной атаке. Однако диктатор из-за своей злобы проигнорировал этот факт и отдал команду "Огонь!".

"Вот россияне и начали бить по тем целям, которые себе уже наметили, но, возможно, еще не все проверили", – отметил Ступак.

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