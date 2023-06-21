Грех этим не воспользоваться, – полковник запаса назвал главную слабость россиян на фронте

Украинское контрнаступление продолжается уже две недели. У Вооруженных Сил Украины уже есть определенные успехи. Особенно хорошо удается превращать в металлолом технику врага. И в этом украинским военным помогают сами же россияне.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, оккупанты сами стягивают технику и резервы к линии фронта, таким образом делая их мишенью для ВСУ.

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Какую тактику сейчас выбрали россияне

С начала контрнаступательных действий было уволено 8 населённых пунктов. Однако часто можно услышать вбросы, что это была лишь разведка боем, а Украина не привлекла и 80% своих резервов. Кроме того, часто могут апеллировать к крепкой обороне россиян в Запорожском направлении.

Всему свое время. К тем или иным результатам можно подходить по-разному. Россияне после начала наших наступательных действий отыграли по плану удерживать линию обороны любой ценой. Это с военной точки зрения не очень грамотный ход,

– отметил Роман Свитан.

Оптимальным решением было иногда отходить на другие, лучшие линии обороны. Отходы, когда они управляемы, являются нормальными действиями на фронте. С их помощью можно выровнять фронт, улучшить свое тактическое или стратегическое положение.

Впрочем, россияне выбрали иной способ – удержание линии фронта. Для них это имеет гораздо более негативное, чем положительные последствия.

"Они сожгли уже часть оперативных резервов. Они взорвали дамбу Каховского водохранилища: спустили воду, уволили оперативные херсонские резервы и перебросили их на Запорожское направление", – заметил военный эксперт.

Свои стратегические резервы оккупанты подтягивают на Луганское направление и проводят там определенные наступательные действия. Делают это для того, чтобы часть войск туда отправила и Украина.

Роман Свитан о проблемах россиян и действиях ВСУ на фронте

Решение оккупантов играет на руку ВСУ

Поэтому оккупанты приняли решение любыми средствами, уничтожая свои войска и сжигая их, удерживать линию фронта. Полковник запаса предположил, что это может занять до 11 – 12 июля. Именно в этот период состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Продержаться захватчики хотят показать участникам саммита устойчивость российской армии.

Угробят все вертолеты, все стратегические резервы, но до 12 июля постараются выстоять. А раз они подтягивают резервы к линии фронта, выводят на удар нашей артиллерии множество сил и средств – этим грех не воспользоваться,

– подчеркнул Свитан.

Вероятно, наши генералы решили в таком темпе россиян и уничтожать. Об этом говорит увеличение количества погибших россиян и уничтоженной техники. Увеличивается количество обстрелов и работа нашей контрбатарейной борьбы.

Заметим, что в сутки 19 июня ВСУ уничтожили около 1010 россиян. К этому можно добавить еще не менее тысячи раненых. Умножив это на 30 дней – получим 60 тысяч оккупантов, то есть за месяц Россия теряет немалое количество как военных, так и техники.

"Это очень хорошие показатели. И за ними даже бегать не надо – они сами подтягиваются к линии фронта", – подытожил полковник запаса.

Актуальные потери россиян

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия очень поредела. На 21 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 222 тысячи российских военных.

Потери россиян в технике поражают не меньше: